Контрольная закупка: в Харькове студент торговал оружием 30 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Харьковская местная прокуратура №5 направила в Коминтерновский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении студента одного из харьковских вузов по факту торговли оружием.

Подозреваемого задержали 19 июня в ходе проведения негласных следственных действий.



Всего было проведено две оперативных закупки. Во время первой из них – в мае этого года – молодой человек сбыл пистолет ТТ и 14 патронов к нему.



19 июня четверокурсник таким же образом продал за 40 тысяч грн автомат «Скорпион» и две боевые гранаты.



Проведенная экспертиза показала, что оружие является боепригодным.



Кроме того, в ходе проведения следственных действий установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления, во время обысков у которого обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов. В отношении указанного лица досудебное расследование выделено в отдельное производство.



Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.