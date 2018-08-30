Происшествия

  • 252
    •  / 

Контрольная закупка: в Харькове студент торговал оружием

Контрольная закупка: в Харькове студент торговал оружием
Харьковская местная прокуратура №5 направила в Коминтерновский районный суд Харькова обвинительный акт в отношении студента одного из харьковских вузов по факту торговли оружием.
Подозреваемого задержали 19 июня в ходе проведения негласных следственных действий.

Всего было проведено две оперативных закупки. Во время первой из них – в мае этого года – молодой человек сбыл пистолет ТТ и 14 патронов к нему.

19 июня четверокурсник таким же образом продал за 40 тысяч грн автомат «Скорпион» и две боевые гранаты.

Проведенная экспертиза показала, что оружие является боепригодным.

Кроме того, в ходе проведения следственных действий установлено еще одно лицо, причастное к совершению преступления, во время обысков у которого обнаружены пистолет, винтовка и 100 патронов. В отношении указанного лица досудебное расследование выделено в отдельное производство.

Максимальная санкция статьи предусматривает 7 лет лишения свободы, сообщили в областной прокуратуре.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2824.61 грн
100 EUR 3290.96 грн
10 RUB 4.1511 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи