Кто из харьковчан останется сегодня без воды: список адресов 30 августа 2018 г. Вечерний Харьков 1 0

В части домов города временно прекращено водоснабжение.

В частности, холодной воды сегодня не будет по следующим адресам:



Индустриальный район:

проезд Роганский (ч/с) до 20:00 30.08.18 г.



Киевский район:

ул. Натальи Ужвий, 98, 100, ул. Гвардецйцев Широнинцев, 102, ул. Натальи Ужвий, 96, 112, ул. Галины Никитиной (ч/с), ул. Лермонтовская, 28 (спаренный стояк) до 20:00 30.08.18 г.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 27 (п. №7, стояк) до 20:00 30.08.18 г.



Немышлянский район:

ул. Животноводов (пос. Кулиничи), 9 до 17:00 30.08.18 г.



Новобаварский район:

ул. Добролюбова, 18 (п. №.1-2) до 20:00 30.08.18 г.



Слободской район:

пр. Московский, 96 (п. №8, стояк), ул. Костычева, 17 (п. №2, стояк), пр. Московский, 96-а (п. №., стояк) до 20:00 30.08.18 г.



Шевченковский район:

пр. Людвига Свободы, 46-в (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197 (п. №11, стояк), пр. Победы, 75 (п. №1, стояк), ул. Клочковская, 197-а (п. №1) до 20:00 30.08.18 г.