В канадском Эдмонтоне откроется украинское консульство 30 августа 2018 г. источник 0 0

Украина 7 сентября откроет генеральное консульство в Эдмонтоне.

Как сообщил посол Украины в Канаде Андрей Шевченко, договоренность об открытии нового консульства была достигнута еще в прошлом году на встрече президента Украины Петра Порошенко и премьер-министра Канады Джастина Трюдо. Практическая реализация договоренности заняла почти целый год.



Шевченко отметил, что благодаря новому консульству будет обеспечено присутствие Украины в западной части Канады.



"Запад Канады - это, можно сказать, украинский край: 15% украинцев насчитывается в Манитобе, 14% в Саскачеване, 13% в Альберте. Мы говорим о сотнях тысяч канадцев украинского происхождения, поэтому очень важно, чтобы они видели украинское присутствие… Если вы живете в Ванкувере или в Калгари, то, чтобы добраться до нашего консульства в Торонто, потребуются сотни, а то и тысячи долларов, а также несколько дней времени", - пояснил дипломат.



Эдмонтон является одним из двух крупнейших центров украинской общины в Канаде, вместе с районом Большого Торонто. По данным последней переписи 144 620 (13,97%) жителей города - украинского происхождения. Трижды мэром города (1951-1959; 1963-1965; 1974-1975) был украинец Уильям Гавриляк.



У входа в мэрию города Эдмонтон в 1983 году установлен первый в мире памятник жертвам Голодомора "Разорванное кольцо жизни".