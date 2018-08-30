Началась продажа билетов на поезд «четырех столиц» Киев - Рига 30 августа 2018 г. источник 0 0

"Укрзализныця" начала продавать билеты на поезд "четырех столиц" №32/31 (Киев - Минск - Вильнюс - Рига), который начнет курсировать с 28 сентября.

Как говорится на сайте "Укрзализныци", стоимость билетов привязана к швейцарскому франку и по состоянию на 29 августа за проезд из Киева в Ригу нужно заплатить 2219 гривен в купейном вагоне и 4428 гривен в спальном.



Поезд будет отправляться со станции "Киев-Пассажирский" в 14:07 и прибывать в Ригу в 09:06 следующего дня (остановка в Минске - в 23:35, в Вильнюсе - в 04:25). Время отправления из Риги - в 11:10, прибывтие в Киев - в 06:42 (остановка в Вильнюсе - в 15:48, в Минске - в 20:17).



Кроме столиц предусмотрены остановки в городах Словечно, Калинковичи, Жлобин, Молодечно, Сморгонь, Гудогай, Кяна, Шяуляй и Елгава.



В составе предусмотрены 10 вагонов: 9 купе и 1 люкс. Один из купейных вагонов будет разделен на мужскую и женскую части.



Напомним, что этот поезд анонсировался в 2017 году как поезд "пяти столиц". Его планировали пустить до Таллинна, но в итоге маршрут ограничили Ригой.



Под него закупили новые пассажирские вагоны у Крюковского вагоностроительного завода.