Известный лоукостер устроил в Украине распродажу билетов по 10 евро 30 августа 2018 г. источник 0 0

Ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair объявила о проведении новой распродажи 1 миллиона билетов по сниженным ценам.

В рамках акции авиаперелеты из Киева по некоторым маршрутам доступны по цене от 10 евро в одну сторону с учетом обязательных сборов, между тем по большинству направлений минимальная цена находится в пределах 13–22 евро в одну сторону.



Билеты с вылетом из Львова по некоторым направлениям можно купить по цене от 10 евро, для большинства маршрутов же минимальная цена стартует от 13–21 евро.



Данная распродажа авиакомпании продлится до конца 30 августа (01:00 ночи 31 августа по Киеву).



Билеты по сниженным ценам продаются на рейсы, которые будут выполняться в период с сентября 2018 года по январь 2019 года включительно.