Крым

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В Крыму разразилась новая экологическая катастрофа

В Крыму разразилась новая экологическая катастрофа
На севере Крыма - экологическая катастрофа. На загрязнение воздуха серной кислотой жалуются жители Армянска, Красноперекопска и Джанкоя.
В городах - вонючий и удушливый запах. У жителей фиксируют похожие аллергические симптомы: тошнота, жжение в носоглотке и неестественная жажда. Автомобили, бытовые приборы, мебель и детские площадки взялись ржавчиной или же серо-зеленым налетом.

Российский "глава" Крыма Сергей Аксенов признал, что ситуация выходит за пределы нормы. Однако уверяет, что угрозы жизни и здоровью людей нет. Горожане знают - это выбросы химического предприятия "Крымский титан", принадлежащего украинскому олигарху Дмитрию Фирташу. А такая интенсивность испарений - из-за недостатка воды в водохранилище.

Директор завода Андрей Акулов объявил, что готов сотрудничать с властями. Сейчас в Армянске продолжается расследование с участием чиновников и "Министерства экологии" Крыма.

Кроме того, очевидцы продолжают публиковать фотографии, доказывающие факт экологической катастрофы в оккупированном Армянске. Соответствующие фотографии опубликованы на странице RoksolanaToday&Крым в Twitter.

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