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Харьковский зоопарк приглашает подростков в кружок юннатов

Харьковский зоопарк приглашает подростков в кружок юннатов
Харьковский зоопарк с 1 сентября объявляет набор в кружок юных натуралистов.
Приглашаются учащиеся школ и профильных учебных заведений в возрасте 12-16 лет.

Набор учебных курсов в кружке составляется по семестрам. В первом семестре (сентябре-декабре 2018 года) юннатам предлагаются несколько курсов: «Уход за животными»; «Знакомство с зоопарком и основами зоопаркового дела»; «Основы работы с информацией»; «Биология в жизни и профессии».

Также планируется участие юннатов в массовых мероприятиях, организуемых зоопарком, профильных конкурсах, а также в учебных походах на природу, экскурсиях и экспедициях.

Кружок работает по субботам и воскресеньям с 9:00 до 12:00-13:00. Все занятия в кружке - бесплатные.

С более подробной информацией и условиями регистрации в кружок можно ознакомиться на сайте зоопарка.

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