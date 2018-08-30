Строительство онкоцентра в Харькове: облсовет выделил деньги на разработку проекта 30 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Выделены средства на разработку проектной документации для строительства в Харькове областного онкоцентра.

Инициативу председателя ХОГА Юлии Светличной по созданию нового онкологического центра в Харькове поддержали депутаты облсовета. Необходимые изменения в областной бюджет утвердили в ходе пленарного заседания ХVII сессии Харьковского облсовета VII созыва 30 августа.



– До сих пор мы занимались предпроектными работами. Сейчас речь идет о выделении средств из областного бюджета на разработку проектной документации. Тендер уже объявлен. Аукцион, на котором выберут проектировщика, будет проведен 7 сентября, – рассказал директор Департамента капитального строительства ХОГА Сергей Жуков.



В Харькове будет построен современный онкологический комплекс. До этого момента продолжались предпроектные работы. Согласовано, что онкоцентр будут строить по адресу уже существующего, на ул. Лесопарковой, 4. Руководителем области поставлена ​​задача: онкоцентр должен отвечать всем современным требованиям – как медицинским, так и по энергоэффективности, инфраструктуре, коммуникациям и тому подобное. К обеспечению центра современным оборудованием планируется привлечь как средства бюджетов всех уровней, так и спонсорскую помощь.