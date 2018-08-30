Харьков

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На ремонт коммунальных дорог Харьковской области выделено дополнительное финансирование

На ремонт коммунальных дорог Харьковской области выделено дополнительное финансирование
В перечень автодорог, которые планируется капитально отремонтировать на Харьковщине в этом году, попали еще 10 объектов.
На это направят почти 43 млн грн. Соответствующее решение о передаче средств государственной субвенции Дорожному фонду Харьковской области приняли в ходе XVII сессии областного совета VII созыва 30 августа.

В частности, будут капитально отремонтированы улицы Гвардейская, Павлоградская и Кооперативная в городе Лозовая. В Первомайском отремонтируют улицы Харьковская и Мира, в Чугуеве – улицу Кочетокская и реконструируют автомобильную дорогу по улице Крепостной спуск. Также запланирован капитальный ремонт улицы Рубежанское шоссе в Волчанске, ремонт тротуара по улице Малоданиловский путь пгт Малой Даниловки и дорожного покрытия по улице Пушкинская в селе Караван Малоданиловского поселкового совета (Дергачевский район).

Дорожный фонд Харьковской области был создан в конце 2017 года в связи с передачей дорог местного значения на баланс областной администрации. Его финансирование на 2018 год составило 656 млн грн. 80% средств было направлено на проведение ремонтных работ на местных дорогах общего пользования, 20% (то есть около 131 млн грн) – на ремонты коммунальных дорог, которые находятся на балансе местных советов.

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