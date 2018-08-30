Общество

  • 344
    •  / 

Молодым харьковским семьям будут выдавать «пакет малыша»

Молодым харьковским семьям будут выдавать «пакет малыша»
В этом году около семи тысяч молодых родителей Харьковской области получат «пакет малыша».
Необходимые средства для реализации программы приняли в областной бюджет из государственного во время сессии областного совета 30 августа.

Уже с начала сентября родителей новорожденных в рамках одноразовой натуральной помощи обеспечат «пакетами малыша». По прогнозам управлений соцзащиты Харьковской области, за 4 месяца в области родятся около семи тысяч детей.

Согласно постановлению Кабинета министров Украины Департаментом социальной защиты населения ХОГА вместе с Управлением Организации объединенных наций по обслуживанию проектов подписано проектное соглашение по обеспечению социальной защиты и ответственного родительства в Украине.

Финансирование по проектному соглашению составляет 35 165 000 грн (стоимость одного пакета – 5000 грн).

Наборы будут содержать подгузники, пеленки, шапочки, штанишки, термометры для воды, детские ножницы, полотенца etc.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2824.61 грн
100 EUR 3290.96 грн
10 RUB 4.1511 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи