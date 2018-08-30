Молодым харьковским семьям будут выдавать «пакет малыша»

Необходимые средства для реализации программы приняли в областной бюджет из государственного во время сессии областного совета 30 августа.
Уже с начала сентября родителей новорожденных в рамках одноразовой натуральной помощи обеспечат «пакетами малыша». По прогнозам управлений соцзащиты Харьковской области, за 4 месяца в области родятся около семи тысяч детей.
Согласно постановлению Кабинета министров Украины
Департаментом социальной защиты населения ХОГА вместе с Управлением Организации объединенных наций по обслуживанию проектов подписано проектное соглашение по обеспечению социальной защиты и ответственного родительства в Украине.
Финансирование по проектному соглашению составляет 35 165 000 грн (стоимость одного пакета – 5000 грн).
Наборы будут содержать подгузники, пеленки, шапочки, штанишки, термометры для воды, детские ножницы, полотенца etc.