Харьковская область станет одним госпитальным округом 30 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Депутаты областного совета на сессии 30 августа утвердили внесение изменений в проект формирования госпитальных округов Харьковской области.



– В течение года велось обсуждение относительно необходимого количества госпитальных округов в области, – пояснил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов. – Общим распоряжением председателя областного совета и председателя облгосадминистрации была создана рабочая группа с участием депутатов, чиновников, медиков и общественности. К обсуждению присоединилась Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области. Решили, что наиболее удобной будет формула 6+1: шесть госпитальных округов области и Харькова. Но Министерством здравоохранения было рекомендовано доработать это решение.



В результате обсуждения с Министерством здравоохранения Украины стало необходимым пересмотреть ранее утвержденную структуру госпитальных округов Харьковской области и внести в нее изменения.



Чтобы не сдерживать проведение реформы в этот переходный период совместными усилиями был найден компромисс: создать один госпитальный округ, не определяя центры.



В ходе пленарного заседания депутатами было принято внесение изменений в проект формирования госпитальных округов Харьковской области, утвержденного решением областного совета от 31 августа 2017 № 515-VII, предусматривающий создание одного госпитального округа, что по мнению специалистов будет способствовать созданию единого медицинского пространства на территории области, с формированием единых подходов к оказанию медицинской помощи II и III уровней населению всех территориальных громад области.