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Харьковская область станет одним госпитальным округом

Харьковская область станет одним госпитальным округом
Депутаты областного совета на сессии 30 августа утвердили внесение изменений в проект формирования госпитальных округов Харьковской области.
– В течение года велось обсуждение относительно необходимого количества госпитальных округов в области, – пояснил председатель Харьковского облсовета Сергей Чернов. – Общим распоряжением председателя областного совета и председателя облгосадминистрации была создана рабочая группа с участием депутатов, чиновников, медиков и общественности. К обсуждению присоединилась Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области. Решили, что наиболее удобной будет формула 6+1: шесть госпитальных округов области и Харькова. Но Министерством здравоохранения было рекомендовано доработать это решение.

В результате обсуждения с Министерством здравоохранения Украины стало необходимым пересмотреть ранее утвержденную структуру госпитальных округов Харьковской области и внести в нее изменения.

Чтобы не сдерживать проведение реформы в этот переходный период совместными усилиями был найден компромисс: создать один госпитальный округ, не определяя центры.

В ходе пленарного заседания депутатами было принято внесение изменений в проект формирования госпитальных округов Харьковской области, утвержденного решением областного совета от 31 августа 2017 № 515-VII, предусматривающий создание одного госпитального округа, что по мнению специалистов будет способствовать созданию единого медицинского пространства на территории области, с формированием единых подходов к оказанию медицинской помощи II и III уровней населению всех территориальных громад области.

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