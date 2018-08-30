В Харькове начался международный турнир по бадминтону

Для участия в соревнованиях зарегистрировались 202 спортсмена из 35 стран, в частности, из Австралии, Великобритании, Египта, Индии, Иордании, Нидерландов, Финляндии, Чехии и др. Участие в соревнованиях также принимают сильнейшие украинские бадминтонисты. Такое количество стран-участниц – рекорд турнира.
Соревнования пройдут в пяти категориях: мужской и женский одиночные разряды, мужской и женский парные разряды, микст.
План проведения турнира:
- 30 августа – 1/32 и 1/16 финала;
- 31 августа – 1/16 та 1/8 финала;
- 1 сентября – четвертьфиналы и полуфиналы;
- 2 сентября – финальные игры, награждение победителей.
Справка
Kharkov International – единственный в Украине турнир уровня International Challenge, который является этапом Кубка Европы и ежегодно проводится в Харькове, начиная с 2009 года под эгидой Всемирной федерации бадминтона (BWF).