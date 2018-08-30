Здоровье

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В Харьковской области зарегистрировано с два десятка вспышек кори

В Харьковской области зарегистрировано с два десятка вспышек кори
С начала 2018 года в Харькове и Харьковской области зарегистрировано 19 вспышек кори, из них пять – в медицинских, четыре – в детских учебно-воспитательных учреждениях.
По состоянию на 29 августа зарегистрировано 429 случаев кори, из них 204 (47,6%) - у детей до 17 лет.

Наибольшее количество больных зарегистрировано среди жителей Харькова – 164 человека, Харьковского района – 139, Волчанского – 27, Дергачевского – 20, Валковского – 18, Змиевского – 13, Лозовского – 11, Купянского – 9.

Уровень заболеваемости корью в целом по области расценивается как высокий (интенсивный показатель составляет 15,67 на 100 тысяч населения).

Не зарегистрированы случаи кори в Балаклейском, Барвенковском, Близнюковском, Богодуховском, Боровском, Двуречанском, Зачепиловском, Кегичевском, Нововодолажском, Печенежском, Чугуевском районах и в Люботине.

Среди неработающих – 23,5% случаев (пенсионеры – 1,9%), рабочих – 24,9% (медработники – 37,4%, служащие – 14%), неорганизованные дошкольники – 20%, учащиеся общеобразовательных школ – 20%, дети, посещающие дошкольные учебные заведения – 4,8%, студенты высших учебных заведений и техникумов – 5,5%, дети из школ-интернатов и детских домов – 1,3%.

Среди заболевших 36,4% (156 человек) были привиты от кори, 24,9% (107 человек) не знают, была ли проведена вакцинация.

Летальные случаи в Харьковской области не зарегистрированы, сообщили в Харьковском областном лабораторном центре.

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