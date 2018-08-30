Происшествия

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Стихийный пожар в Харькове: повреждена теплотрасса

Стихийный пожар в Харькове: повреждена теплотрасса
29 августа харьковские спасатели совершили 47 выездов на тушение пожаров, уничтоживших 8,5 га природных экосистем, а также жилые дома и имущество.
В Харькове на улице Электровозной горящие трава и ветки нанесли ущерб теплотрассе на площади 10 м². В селе Глубокое Харьковского района таким пожаром уничтожены строительные материалы, которые хранились в металлическом контейнере на территории садового участка. В селе Доброволье Близнюковского района горящая трава стала причиной пожара в жилом доме на площади 35 м². В селе Щуровка Балаклейского района сгорело два заброшенных дома и две надворные постройки общей площадью 110 м².

Как сообщили в Главном управлении Госслужбы по ЧС Украины в Харьковской области, обошлось без жертв.

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