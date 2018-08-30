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В Харькове утверждена программа равноправия

В Харькове утверждена программа равноправия
Утверждена областная программа обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин.
Соответствующее решение поддержали депутаты Харьковского облсовета в ходе сессии 30 августа.

Как отметил директор Департамента социальной защиты населения Харьковской облгосадминистрации Юрий Шпарага, Программу обеспечения равных прав и возможностей женщин и мужчин на период до 2021 года разработали в соответствии с госпрограммой, утвержденной Кабинетом министров Украины. До этого момента вопросам гендерной политики были посвящены отдельные пункты Программы социальной защиты населения Харьковской области.

– Финансовый ресурс новой программы на 4 года – 471 тысячи грн, – сообщил Юрий Шпарага.

В этом году на мероприятия программы направят только 5 тысяч грн – на организацию тренингов для государственных служащих.

Все мероприятия направлены на преодоление стереотипных представлений о женщинах и мужчинах, уменьшение гендерного дисбаланса в сфере государственной службы и органах местного самоуправления.

Целью программы является обеспечение равных прав и возможностей для женщин и мужчин во всех сферах общественной жизни не только по гендерным, но и по другим признакам, к примеру, возрасту, социально-экономическому статусу, расовой принадлежности etc.

– Эта просветительская работа требует серьезного и профессионального отношения. Например, к реализации проекта будем приглашать участников общественных организаций, социологов, ученых и других специалистов, – отметил Юрий Шпарага.

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