Общество

  • 207
    •  / 

Участники ООС и воины-интернационалисты получат деньги на приобретение жилья

Участники ООС и воины-интернационалисты получат деньги на приобретение жилья
Государственную субвенцию, выделенную для обеспечения жильем определенных категорий лиц, распределили во время сессии областного совета 30 августа.
Соответствующее финансирование передадут районам и городам области - согласно утвержденному распределению.

В Департаменте социальной защиты населения ХОГА отметили, что согласно трем постановлениям Кабинета министров Украины предоставление денежной компенсации для получения жилых помещений предусмотрено для таких категорий граждан:

1. Для семей погибших военнослужащих, смерть которых связана с непосредственным участием в антитеррористической операции (ООС). На данный момент возможность приобрести жилье получат шесть таких семей из Харьковской области. Также средства поступят 5 лицам с инвалидностью I-II группы вследствие войны из числа военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции (ООС).

2. Для лиц с инвалидностью I-II группы вследствие войны из числа участников боевых действий на территории других государств (таких получателей в области – 41).

3. Для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и имеют статус участника боевых действий (из числа участников антитеррористической операции). На данный момент из этой категории граждан средства на приобретение жилья на Харьковщине получат девять человек.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2824.61 грн
100 EUR 3290.96 грн
10 RUB 4.1511 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи