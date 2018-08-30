Участники ООС и воины-интернационалисты получат деньги на приобретение жилья 30 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Государственную субвенцию, выделенную для обеспечения жильем определенных категорий лиц, распределили во время сессии областного совета 30 августа.



Соответствующее финансирование передадут районам и городам области - согласно утвержденному распределению.



В Департаменте социальной защиты населения ХОГА отметили, что согласно трем постановлениям Кабинета министров Украины предоставление денежной компенсации для получения жилых помещений предусмотрено для таких категорий граждан:



1. Для семей погибших военнослужащих, смерть которых связана с непосредственным участием в антитеррористической операции (ООС). На данный момент возможность приобрести жилье получат шесть таких семей из Харьковской области. Также средства поступят 5 лицам с инвалидностью I-II группы вследствие войны из числа военнослужащих, принимавших непосредственное участие в антитеррористической операции (ООС).



2. Для лиц с инвалидностью I-II группы вследствие войны из числа участников боевых действий на территории других государств (таких получателей в области – 41).



3. Для внутренне перемещенных лиц, которые защищали независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины и имеют статус участника боевых действий (из числа участников антитеррористической операции). На данный момент из этой категории граждан средства на приобретение жилья на Харьковщине получат девять человек.