Скольким украинцам Канада отказывает в визе

Доля отказов украинцам в визах для поездок в Канаду превышает 26%, то есть не впускают в страну каждого четвертого гражданина Украины.

"За первые пять месяцев 2018 года мы имеем 26,77% отказов. Я считаю, что это колоссальная цифра, которая не соответствует тому партнерству и дружбе, которые существуют между Украиной и Канадой", - сказал в интервью "Интерфаксу-Украина" посол Украины Андрей Шевченко.По мнению посла, логичных и рациональных аргументов, которые бы объясняли такую цифру, нет. Аргумент о том, что украинцы не могут грамотно заполнить документы, он отбрасывает."Мне кажется, что ни нас, ни Канаду не может на самом деле устраивать такая ситуация. Мы находимся в постоянном диалоге с канадским правительством относительно данной темы. И я надеюсь, что будет радикально пересмотрено отношение Канады к тому, каким образом они рассматривают документы наших сограждан", - рассказал украинский посол.Отвечая на вопрос относительно возможности введения безвизового режима между Украиной и Канадой, Шевченко отметил, что решение быстрым не будет."Это очень консервативная страна в визовом плане. В Канаде очень сложная шкала требований к стране для введения безвизового режима с ней, это семь групп требований. Но при этом всем я уверен, что у нас будет "безвиз" с Канадой, точно так же, как у нас он есть с ЕС", - убежден посол.