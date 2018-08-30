В Харьковской области зарегистрирован седьмой случай малярии за этот год

Заболевший – гражданин Нигерии, который 18 августа прибыл в Харьков на учебу в одном из высших заведений.

Малярия – инфекционная болезнь, возбудителем которой являются плазмодии малярии, которые передаются от больного человека через укусы малярийных комаров. Болезнь распространена в странах с тропическим климатом, протекает с приступами озноба, повышением температуры тела и нарушениями различных органов и систем организма.



По данным Всемирной организации здравоохранения, ежегодно регистрируется более 200 млн случаев малярии, 90% из которых приходится на страны Африки.

Как сообщает региональный лабораторный центр, уже 22 августа у студента появились жалобы на слабость, головную боль, температуру 40 градусов, тошноту. Только 25 августа больной обратился за помощью на подстанции скорой медицинской помощи №1, после чего сразу же каретой скорой доставлен в Областную клиническую инфекционную больницу и госпитализирован с диагнозом "малярия".В ходе клинического дообследования больному диагноз подтвержден.Также сообщается, что среди семи заболевших в этом году – два жителя Харьковской области, которые посещали страны Африки.Ранее в Кропивницком зафиксировали второй за год случай малярии. Заболел украинец, который работал в Республике Конго.