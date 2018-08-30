Экономика

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На украинских АЗС подорожал бензин

На украинских АЗС подорожал бензин
В Украине с 29 на 30 августа ряд крупных операторов розничного рынка повысили стоимость топлива.
В частности, все виды топлива на станциях WOG подорожали на 50 коп./л: бензин марки А-92 подорожал до 31,95 грн/л, А-95 - до 32,95 грн/л, А-95+ - до 33,95 грн/л, ДТ - до 30,45 грн/л.

В сети AMIC топливо подорожало на 30 коп./л: бензин А-92, - до 29,79 грн/л, А-95 - до 30,79 грн/л, А-95+ - до 31,79 грн/л, ДТ - 28,79 грн/л.

На станциях Glusco в течении дня топливо подорожало на 50 коп./л.

Такие сети как UPG, Автотранс, Катрал и БРСМ-Нафта повысили цены на 10-53 коп./л.

Ранее, 29 августа средняя цена всех видов бензинов и дизельного топлива выросла на 44 коп./л.

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