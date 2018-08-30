Власть

  • 353
    •  / 

В декларациях Александра Турчинова обнаружены нарушения

В декларациях Александра Турчинова обнаружены нарушения
Национальное агентство по предотвращению коррупции обнаружило нарушения в электронных декларациях секретаря СНБО Александра Турчинова за 2015-2017 годы.
Как говорится в решениях о результатах полной проверки деклараций чиновника, во всех трех декларациях Турчинов не указал стоимость автомобиля жены Toyota Highlander 2013 года выпуска на момент приобретения, поскольку согласно его объяснениям, документ на машину не сохранился.

В то же время согласно информации, полученной от продавца автомобиля, его стоимость составила 433 тысячи гривен.

Также Турчинов не указал в декларациях сведения о товарных знаках "За Батьківщину" и "Об`єднана опозиція за Батьківщину", которые ему принадлежат.

Секретарь СНБО пояснил, что в 2014 году в связи с выходом из политической партии Всеукраинское объединение Батькивщина отказался от прав на эти знаки в пользу партии.

Однако, согласно результатам проверок установлено, что оснований для привлечения Турчинова к уголовной и административной ответственности нет.

Теперь секретарь СНБО обязан подать исправленные декларации за три года.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2824.61 грн
100 EUR 3290.96 грн
10 RUB 4.1511 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи