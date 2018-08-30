В Балаклее построят современный спорткомплекс 30 августа 2018 г. Алевтина Пивень 0 0

Руководитель Харьковской области Юлия Светличная приняла участие в торжествах, которые прошли в Балаклее по случаю Дня независимости, 355-летия основания города и 95-й годовщины образования района.

Глава ХОГА посетила Балаклейский район с рабочей поездкой.



– Нас объединили очень сложные времена. Но, сплотившись, мы вместе смогли восстановить Балаклею. Вместе мы продолжаем ее развивать, - обратилась к присутствующим Юлия Светличная.



Она заверила, что район и в дальнейшем будет иметь поддержку областной власти.



– В этом году продолжим ремонт районной больницы, школ, дорог и других объектов инфраструктуры. В следующем году начнем строительство спортивного комплекса с бассейном, – сообщила Юлия Светличная.



В тот же день председатель ХОГА ознакомилась с результатами ремонтных работ, проведенных в Балаклейской центральной районной клинической больнице.



В этом году в больнице капитально отремонтировали анестезиологическое отделение с койками интенсивной терапии. К работам подошли комплексно, сделали все – от замены коммуникаций до внешнего преображения помещений. Кроме того, для отделения закупили новое современное оборудование – дыхательную аппаратуру, стойки для наблюдения за больными и прочее.



– Балаклея очень долго ждала восстановления ЦРБ, – отметила Юлия Светличная. – Мы уже четвертый год проводим здесь капитальные работы, четыре отделения отремонтированы. Созданы хорошие условия как для врачей, так и для пациентов, закуплено новейшее оборудование, которое позволяет проводить качественную диагностику и лечение. Важно, что качественные условия сегодня создаются во всех учреждениях здравоохранения, независимо от того, где они находятся. И в областном центре, и в отдаленных уголках люди одинаково заслуживают хороших условий - как пациенты, так и врачи.



Руководитель области пообещала дальнейшую поддержку Балаклейщине, в том числе в вопросе восстановления медицинских учреждений.



– По инициативе президента делаем акцент на сельской медицине. В районе отремонтированы три амбулатории, две новые будут построены в отдаленных селах. Бюджетная децентрализация дала возможности укреплять местные бюджеты и совместными усилиями реализовывать проекты, необходимые громадам, – отметила Юлия Светличная.



По словам главного врача Балаклейской ЦРКБ Марины Руденко, в течение последних четырех лет больница, действительно, получает большую поддержку от власти и имеет возможность развиваться и значительно улучшать уровень оказания медицинской помощи.



– Я 30 лет работаю в этой больнице, и такой поддержки, как сейчас, не было никогда. Проводятся капитальные ремонты отделений, улучшается оборудование. Впервые за годы независимости созданы такие условия, что к нам пришли работать 14 интернов. Это очень важно, – подчеркнула Марина Руденко. – А еще важно то, что улучшаются условия пребывания в стационаре. Еще несколько лет назад люди приходили к нам со своими подушками, а сейчас мы заменили абсолютно все матрасы, подушки, одеяла, белье. Это, возможно, мелочи, но крайне необходимые людям.



С 2015 года в больнице был проведен капитальный ремонт отделения экстренной медицинской помощи при стационаре. Его обеспечили современным оборудованием: здесь есть аппарат искусственной вентиляции легких, мониторы наблюдения за больными, дефибриллятор и т. д. В состав отделения входят кабинеты УЗИ, электрокардиографии, рентгенографии. Это позволяет как можно быстрее проводить обследование и ставить диагноз.