Учителям обещают максимальные выплаты 30 августа 2018 г. Мирослава Лебедь 0 0

В Харьковской области установят максимальный уровень поощрительных выплат для педагогов.

Изменения вступят в силу с начала этого учебного года, сообщила во время областного педагогического форума глава ХОГА Юлия Светличная.



В этом году форум, который прошел в Харьковском национальном университете им. В.Н. Каразина, собрал более 600 участников – учителей, руководителей учебных заведений, представителей отделов образования из всех районов и городов области.



Значительную часть обсуждений и панельных дискуссий на форуме посвятили вопросам реформирования образования и, в частности, реализации «Новой украинской школы». О планах областного руководства по развитию отрасли педагогам рассказала в своем докладе глава ХОГА Юлия Светличная. Она подчеркнула, что все направления дальнейшей работы будут сопровождаться необходимыми инвестициями в образовательную сферу области.



– Первое – это инвестиции в человека, в педагогические кадры, – сказала глава ХОГА. – Начиная с этого учебного года в Харьковской области, будет установлен максимальный уровень поощрительных выплат и предусмотренных законодательством доплат за престижность труда. И мы будем тщательно следить за тем, чтобы местные органы власти работали над дальнейшим усилением социальных стандартов для учителей и преподавателей.



Продолжатся инвестиции и в безопасность, комфортность и функциональность образовательных учреждений региона.



– Эта работа в области уже набрала темп. Мы ремонтируем, реконструируем и даже строим новые школы. Развиваем спортивную составляющую. Проводим энергомодернизацию зданий, - подчеркнула Юлия Светличная.



Относительно вложений в средства обучения руководитель области поставила задачу: «2021-й год – вот рубеж, к которому Харьковская область должна выполнить основной объем работ». К этому времени планируют обновить компьютерную технику в школах, завершить работу по обеспечению учебных заведений новой мебелью и инвентарем, лабораторным и другим оборудованием для изучения естественно-математических дисциплин.



– Отдельное большое направление, за которое мы взялись при поддержке президента Украины и первой леди, – развитие инклюзивного образования. А это приспособленные классы, медиатеки, инклюзивные ресурсные центры и комнаты, – отметила руководитель Харьковской ОГА. – Также уже начинаем чувствовать необходимость в обновлении парка школьных автобусов, потому что возраст некоторых из них насчитывает уже по 20 лет.