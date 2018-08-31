В Харькове меняют водопровод в частном секторе 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

КП «Харьковводоканал» заменило 2 км 700 м изношенных водопроводных сетей в жилых домах частного сектора.

– Мы проводим замену изношенного трубопровода на участке между улицей Шолом Алейхема и Кречетовским переулком, меняем около 200 метров трубопровода, – рассказывает заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада. – Старая сеть отслужила 30 лет, изготовлена была она из стали, постоянные подтопления привели к коррозии материала. Кроме того, в зимний период возникали обледенения, что приводило к перебоям в водоснабжении. Поэтому было принято решение провести перекладку этого трубопровода. Замену проводим методом санации.



Работы планируется завершить до 5 сентября. На время проведения ремонта в частном секторе организован подвоз воды автоцистернами предприятия.



Всего с начала года «Харьковводоканал» заменил более 14 км изношенных сетей водоснабжения.