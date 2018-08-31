Харьков

  • 383
    •  / 

В Харькове меняют водопровод в частном секторе

В Харькове меняют водопровод в частном секторе
КП «Харьковводоканал» заменило 2 км 700 м изношенных водопроводных сетей в жилых домах частного сектора.
– Мы проводим замену изношенного трубопровода на участке между улицей Шолом Алейхема и Кречетовским переулком, меняем около 200 метров трубопровода, – рассказывает заместитель директора по производству комплекса «Харьковводоснабжение» КП «Харьковводоканал» Николай Завада. – Старая сеть отслужила 30 лет, изготовлена была она из стали, постоянные подтопления привели к коррозии материала. Кроме того, в зимний период возникали обледенения, что приводило к перебоям в водоснабжении. Поэтому было принято решение провести перекладку этого трубопровода. Замену проводим методом санации.

Работы планируется завершить до 5 сентября. На время проведения ремонта в частном секторе организован подвоз воды автоцистернами предприятия.

Всего с начала года «Харьковводоканал» заменил более 14 км изношенных сетей водоснабжения.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2824.61 грн
100 EUR 3290.96 грн
10 RUB 4.1511 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи