Избежать конфликта интересов поможет диалог

Какими темпами создаются в Харьковской области объединенные территориальные громады и есть ли у них возможности для развития?

Выборы на Харьковщине пройдут в двух громадах

Главное – не количество, а качество

Есть ли у ОТГ возможности для развития?

Люди должны понимать, куда идут деньги

— В Харьковской области первых выборов депутатов ОТГ ожидают: население, проживающее на территории Коротичевского сельсовета, присоединившегося к Песочинской объединенной громаде, и жители Малого Орчика, который теперь войдет в Зачепиловскую ОТГ.Еще одна громада — Руновщинская в Зачепиловском районе – также приняла решение присоединиться к новосозданной ОТГ. Однако в связи с технической ошибкой, допущенной во время внесения изменений в перспективный план при подготовке распоряжения Кабмина – она каким-то образом потерялась. Сейчас мы вместе с ХОГА ведем работу, дабы в этот перспективный план были внесены коррективы. Надеемся, что до конца года население территории тоже выйдет на довыборы депутатов и войдет в Зачепиловскую объединенную громаду.Кстати, напомню, весной еще и Граковский сельсовет присоединился к Чкаловской ОТГ.К сожалению, на сегодняшний день, это все громады нашего региона, в которых пройдут выборы депутатов. Но уверена, что до декабря мы этот перечень расширим. Заканчивается период летних отпусков, и я уже вижу активные обсуждения инициатив по объединению в горсоветах, сельсоветах. Думаю, до конца года мы уже будем говорить об объединении.— На сегодняшний день этот вопрос обговаривается. Несколько недель назад у нас были встречи с руководством в Купянске, Изюме, Чугуеве, Первомайске. Настрой на объединение есть. Но... здесь очень важно сохранить баланс между интересами городов областного значения и интересами близлежащих территорий, которые фактически до следующих выборов не будут иметь депутатов – то есть своих представителей в городских советах. Это, конечно, предмет компромисса, который необходимо обговаривать. Но с учетом того, что исполняющие обязанности старост будут уверенно представлять в исполкоме их интересы – этот баланс можно будет найти.Объединение предоставляет большие возможности для этих территорий.— Безусловно, нам хотелось бы, чтобы дело двигалось быстрее. Совместно с облсоветом, местными советами мы работаем над тем, чтобы ускорить процесс. Но вместе с тем мы понимаем, что главное – не количество, а качество. Кстати, даже в Министерстве регионального развития уже убрали показатель количества созданных объединений, сделав таким образом акцент на том, что первоочередным является качество созданных громад.Говоря о тех, кто еще не принял решение об объединении, приходится сожалеть, что люди лишают себя возможности создания лучших условий жизни. Хотя мы прекрасно понимаем, что каждой территории необходимо «созреть» для такого шага. Это не должно быть навязанным решением – люди имеют право решать самостоятельно.Могу сказать, что настроение у населения неприсоединившихся территорий на сегодняшний день меняется. Люди рассуждают уже не о том, нужно ли объединяться, – они размышляют, в какой конфигурации объединяться, что делать, какую стратегию развития выбрать… И это большой позитив, потому что население начинает понимать эти процессы и ставит соответствующие задачи перед местной властью.— Мы можем говорить о том, что все громады Харьковщины успешны – каждая по-своему. Хотя бы потому, что количество населения на соответствующих территориях — не менее 6500 тысяч. А это первый индикатор дееспособности громады.Мы провели сравнительный анализ выполнения бюджетов в 2016, 2017 и 2018 годах. Так вот, в нынешнем году по сравнению с прошлым громады дают динамику по увеличению своих бюджетов в 2,2 раза. Это в среднем. Например, Натальинская громада дала рост в 7,9 раз, Малиновская – в 6,3 раза, а Нововодолажская и Зачепиловская – в 3,2 раза. Но есть и такая динамика, как в Малоданиловской – в 2,1 раза. Если проанализировать громады, которые перешли на взаимоотношения с государственным бюджетом в 2016 году (а их на Харьковщине четыре), то наилучшую динамику роста показывает бюджет Чкаловской громады.Это говорит о том, что там работают с плательщиками налогов, работают по местным налогам, то есть они стали полноценными хозяевами. Мы уделяем огромное внимание формированию налоговой базы ОТГ. Совместно с ХОГА, фискальной службой проводили и проводим мероприятия, направленные на то, чтобы научить, как это делать. Позитивные результаты – налицо! На территориях объединенных громад появились детские площадки. Отремонтирована или сделана заново значительная часть дорожного покрытия — за средства государственного, областного и местного бюджетов. Приведены в порядок крыши, которые не видели ремонта на протяжении 30 лет – в Зачепиловском районе, например, даже на жилом фонде. А Нововодолажская громада открыла свой ЦНАП, где выдают загранпаспорта. То есть люди чувствуют, что местная власть заинтересована в том, чтобы улучшить качество жизни населения. И такие позитивные изменения происходят не только в центре объединенной громады, но и на присоединенных территориях. Там где активные старосты – жизнь идет полным ходом!И огромную роль здесь играет тандем объединенных громад и областной госадминистрации, который дает возможность ОТГ развиваться. Есть существенная поддержка главы ХОГА Юлии Светличной, которая занимается этими проблемами и следит за тем, чтобы оказать максимальную поддержку тем, что проявляет инициативу. Наша задача – продолжать создавать объединенные громады, найти еще активных людей, руководителей, которые готовы взять на себя ответственность и реализовать изменения, чтобы люди получили новую качественную жизнь.— Все наши 17 объединенных территориальных громад — абсолютно разные. И если говорить об их бюджетах, то у них совершенно разные источники доходов: у кого-то – налоги на доходы физических лиц, у кого-то – земля, у кого-то – рента. Это вообще отдельные тенденции. Да, есть громады, которые не имеют больших предприятий и которым нужно сейчас думать, как наполнять бюджет. Именно для этого наш Центр развития местного самоуправления и работает со всеми ОТГ над подготовкой Стратегии развития территорий – это основной документ, который должен определить, что нужно сделать для развития территорий. Сейчас мы работаем над изданием инвестиционного паспорта по каждой громаде с анализом всех важных моментов, чтобы прописать базовые подходы по стратегии, а затем презентовать это и донорам, и инвесторам – как внешним, так и внутренним.На областном уровне партнером здесь выступает ХОГА. И конкретно Юлия Светличная – глава области, которая знает английский язык и является примером для всех руководителей ОТГ. Я всем председателям говорю: учите английский! Если мы хотим, чтобы с нами разговаривали как с потенциальными серьезными партнерами — мы должны на достойном уровне презентовать свою территорию.— Юлия Светличная в этом году инициирует проведение традиционного большого международного экономического форума «Инновации и инвестиции. Харьковские инициативы», который будет проводиться на Харьковщине уже в десятый раз.В прошлом году мы совместно с ХОГА и Генеральным консульством республики Польша провели польско-украинский форум местного самоуправления, где местные громады имели возможность презентовать свой потенциал и свои возможности. В этом году тоже есть договоренность с Генеральным консульством Польши. Юлия Александровна поддерживает проведение польско-украинского форума, но тематика в этом году будет несколько иной – ведь жизнь диктует новые направления. Поэтому планируется уделить внимание именно тем вопросам, которые сегодня наиболее важны для объединенных громад.Кстати, наша международная деятельность дала возможность реализации совместно с нашими партнерами из Польши пилотного проекта по энергоэффективности в пяти громадах Харьковщины.— Этот проект будет обеспечивать проведение энергоаудитов в пяти ОТГ. Кроме того, он имеет образовательную направленность. В рамках проекта предусмотрен визит представителей ОТГ в Польшу с целью изучения подходов к энергоэффективности и внедрения полученных знаний на своих территориях.— Работу Харьковского центра развития местного самоуправления поддерживает европейская программа. На сегодняшний день актуальны такие тематические пакеты, как водоотведение и водообеспечение, переработка и обращение с ТБО. Это серьезные темы, которые нам необходимо отрабатывать, имея в основе европейский опыт. Поэтому на сегодняшний день запланировано несколько визитов в страны Европы для того, чтобы главы ОТГ изучили эти подходы и применили их в Украине.— Конечно, возникают. На каждой территории есть конфликт интересов между простым населением, главой сельсовета, представителями мелкого и крупного сельскохозяйственного бизнеса. И это как большая игра: каждый сидит и думает: будет ли мне это удобно, смогу ли я повлиять на председателя. Когда понимают, что повлиять не смогут – вот тут-то и начинают убеждать людей, что объединение – это плохо.Если же говорить об уплате налогов, то, естественно, когда председатель объединенной громады приходит на должность со своей командой и обещает людям улучшение – ему необходимо работать со всеми плательщиками налогов, чтобы в бюджет платили все. И тут может происходить конфликт интересов. Потому что люди привыкли жить как раньше, и, скажем, денежная оценка земли на некоторых территориях Харьковской области была минимальной.И все эти вопросы, конфликты должен решить совет объединенной громады. Необходима постоянная коммуникация — об этом мы постоянно говорим нашим командам, которые работают в ОТГ. Люди должны понимать: если они платят – то должны видеть, куда идут деньги. Тогда появится заинтересованность. И реформа децентрализации дает возможность сделать бюджет прозрачным. Поэтому всем председателям, всем депутатам я говорю: садитесь за стол, приглашайте представителей фермерства, бизнеса. Когда они понимают, откуда берутся деньги, куда они деваются, когда они видят, что с ними считаются, с ними советуются — они начинают совершенно по иному относиться к уплате налогов. Это общественный диалог, которого у нас никогда не было, но сейчас он есть.В этом году мы побывали на праздновании годовщин наших ОТГ. Люди говорили о своих достижениях — на этих территориях действительно есть что посмотреть. Я горжусь громадами Харьковщины. Совместная работа, проведенная местной и региональной властью – налицо. И люди это чувствуют.