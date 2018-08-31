В Харьков не пустили российского дипломата 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сотрудники Харьковского погранотряда 30 августа не пропустили российского дипломата, которому запрещен въезд в Украину.

Как сообщили в Госпогранслужбе, он планировал попасть на территорию Украины через пункт контроля «Харьков-пассажирский» поездом «Москва—Харьков».



При осуществлении проверки документов пограничники установили, что один из пассажиров поезда является вторым секретарем Генерального консульства Российской Федерации в Харькове. Относительно иностранца действовало поручение уполномоченных государственных органов о запрете въезда на территорию Украины до 2023 года.



Гражданина РФ не пропустили на территорию Украины и вернули в Российскую Федерацию.