Минздрав порекомендовал школам отказаться от торжественных линеек 1 сентября 31 августа 2018 г. источник 0 0

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Ульяна Супрун считает школьные линейки 1 сентября пережитком советской традиции и заявляет, что они вредны для здоровья детей.

«Школьные линейки на 1 сентября – пережиток советской традиции, от которой давно пора отойти в украинских школах. В развитых странах нет изнурительного выстраивания, стояния под солнцем или дождем, выслушивание бесконечных напутственных речей. Ведь это вредно прежде всего с медицинской точки зрения», – написала она в Facebook.



Супрун напомнила, что ежегодно дети теряют сознание на школьных линейках. Причем неважно, проводятся они на улице или в помещении.



«Ведь толпа людей, стояние на одном месте, жара или удушье плохо влияют на здоровье. В солнечную погоду ребенок может получить тепловой удар или ожог кожи, потерять сознание, начать блевать, чувствоваться дезориентированным. Так же не прибавит здоровья стояние под дождем», – написала и.о. главы Минздрава.



Супрун отметила, что кроме физических проблем от линеек, они также не в пользу психическому здоровью.



«Скопление незнакомцев, да еще и с не совсем понятной целью, вызывает у детей стресс, особенно у младших школьников», – отметила она.



Минздрав Украины однозначно не рекомендует проводить линейки.



Напомним, в День знаний, 1 сентября, школы традиционно проводят торжественные линейки и тематические уроки национальной тематики.



В Министерстве науки и образования ранее заявили, что в этом году школы сами решают, проводить День знаний 1 или 3 сентября.