Ботулизм: на Харьковщине оштрафовали магазин с рыбой 31 августа 2018 г. источник 0 0

В Харьковской области выписали штраф на сумму более 22 тыс. грн магазину с рыбой, от продукции которого заболели ботулизмом супруги из Валковского района.

Как сообщает пресс-центр ГУ Госпродпотребслужбы в области, в Харьковской инфекционной больнице продолжают лечить женщину, заболевшую ботулизмом две недели назад.



Напомним, 14 августа в Валковском районе муж и жена после употребления вяленого леща заболели ботулизмом. Пару сразу госпитализировали. На следующий день мужчина скончался в реанимации, несмотря на укол сыворотки.



Отмечается, что сотрудники Госпродпотребслужбы провели внеплановую проверку магазина и пять поставщиков рыбы. Они обязали магазин устранить нарушения по качеству продуктов и выписали штраф на сумму 22 тыс. 338 грн.



По данным ведомства, с начала августа эксперты проверили 42 магазина на соблюдение санитарных норм и качества продуктов. В ходе проверки сотрудники обнаружили и изъяли 60 кг вяленой плотвы без документации и оштрафовали три магазина.