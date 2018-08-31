Илон Маск провел экскурсию по заводу Tesla: видео 31 августа 2018 г. источник 0 0

Глава Tesla Илон Маск лично провел журналистов по заводу, где собирают легендарные электромобили.

Путешествие по высокотехнологичному предприятию напоминает визит в будущее: здесь правят бал роботы, искусственный интеллект и автоматизированные сборочные конвейеры, пишет trendymen.







В то же время шлифовку роботам не доверяют. Каждый автомобиль Tesla обрабатывается вручную, после чего следует в малярный цех. Покраска, сушка, установка стекол и внутренняя отделка - электромобиль практически готов.



Недавно изготовленные транспортные средства Tesla показали припаркованными в большом количестве рядом с аэропортом в Бербанке, штат Калифорния.