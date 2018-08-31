Технологии

  • 162
    •  / 

Илон Маск провел экскурсию по заводу Tesla: видео

Илон Маск провел экскурсию по заводу Tesla: видео
Глава Tesla Илон Маск лично провел журналистов по заводу, где собирают легендарные электромобили.
Путешествие по высокотехнологичному предприятию напоминает визит в будущее: здесь правят бал роботы, искусственный интеллект и автоматизированные сборочные конвейеры, пишет trendymen.



В то же время шлифовку роботам не доверяют. Каждый автомобиль Tesla обрабатывается вручную, после чего следует в малярный цех. Покраска, сушка, установка стекол и внутренняя отделка - электромобиль практически готов.

Недавно изготовленные транспортные средства Tesla показали припаркованными в большом количестве рядом с аэропортом в Бербанке, штат Калифорния.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2824.61 грн
100 EUR 3290.96 грн
10 RUB 4.1511 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи