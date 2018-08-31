Операція на серці: українські кардіохірурги зробили прорив у світовій медицині 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Влітку минулого року в Центрі кардіохірургічної допомоги медичної мережі «Добробут» почали проводити унікальні не тільки для країни – для всього світу – мініінвазивні операції на серці – повну реваскуляризацію міокарда, тобто повне відновлення коронарного кровотоку в серці, через маленький, від 5 до 10 см, розріз між ребрами.