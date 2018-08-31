Операція на серці: українські кардіохірурги зробили прорив у світовій медицині

Ще рік тому відновлення після операції на серці у Миколи Войцеховського з Одеси зайняло б мінімум два місяці. Стільки часу потрібно для зрощення грудини (довгої пласкої кістки всередині грудей, що з'єднує ребра), яку в класичній кардіохірургії розрізають на 25-сантиметрів, щоб отримати доступ до серця. Причому два місяці – це в найкращому випадку, тобто якщо немає, наприклад, цукрового діабету, остеопорозу або зайвої ваги, при яких грудина погано зростається, і період відновлення затягується. В цей час всіляких «не можна» у пацієнта більше, ніж «можна». Не можна піднімати вагу більше трьох кілограмів, не можна стояти на одному місці довше 15 хвилин, не можна водити машину. І це ми ще не говоримо про біль і взагалі дискомфорт - і фізичний, і емоційний. Одеситові Миколі пощастило уникнути всього цього: уже через тиждень після багатосудинного коронарного шунтування він підіймав кавуни по 15 кілограмів, проходив вранці і ввечері по три кілометри і взагалі вів досить активний спосіб життя. При тому, що кардіохірурги нашили йому чотири шунта, а до операції у чоловіка було кілька інфарктів.
Мініінвазивна кардіохірургія: чудо медицини?
У певному сенсі – так! І автори цього дива – українські кардіохірурги, які влітку 2017-го першими у світі опанували нову методику багатосудинного мініінвазивного коронарного шунтування - не через стандартний 25-сантиметровий розріз грудини, а через маленький, від 5 до 10 см, розріз між ребрами (тобто грудна кістка, зрощення якої нерідко викликає багато проблем в післяопераційний період, взагалі не зачіпається).
Центр кардіохірургії ММ «Добробут»
Керівник центру кардіохірургічної допомоги «Добробуту» Олександр Бабляк, що вдосконалив цей метод, каже, що нові операції цінні перш за все мінімальними наслідками хірургічного втручання для пацієнтів: «Вже на третій день після операції, проведеної через міні-доступ, людина повністю фізично активна. Не забуваємо при цьому, що вузька рана - це ще і менше болю і дискомфорту, а також менше післяопераційних ускладнень, особливо у пацієнтів, які належать до групи ризику: людей похилого віку, людей з серцевою недостатністю, цукровим діабетом, ожирінням і перенесеними інфарктами». Саме для того, щоб зробити кардіохірургічне лікування максимально комфортним для людини – наскільки це, зрозуміло, можливо в разі операції на серці – в «Добробуті» і почали активно опановувати мініінвазивну кардіохірургію. «Так, лікарям набагато зручніше оперувати серце через великий розріз грудної кістки. Але ми хочемо не просто успішно проводити складні операції – ми прагнемо зробити складну кардіохірургію максимально толерантною і безпечною для пацієнта, не втративши якості. Це те, що сьогодні називають філософією patient friendly. Зараз весь світ прагне працювати, орієнтуючись саме на такий підхід до надання медичних послуг. І наше завдання – розвивати в цьому напрямку і українську кардіохірургію», – додає Олександр Бабляк.
Центр кардіохірургії «Добробут» попереду всієї планети
Мініінвазивна кардіохірургія - не новий напрямок в медицині. Вона почала розвиватися з середини 1990-х. Але за 20 років, на жаль, поки так і не стала поширеною практикою. Одна з небагатьох операцій на серці через міні-доступ, яку легко опанували хірурги з усього світу, - односудинне коронарне шунтування. Однак такої операції потребують менше 5% пацієнтів. Набагато більшій кількості хворих - в одній Україні це близько 21 000 чоловік щорічно - необхідне багатосудинне шунтування. І ось якраз його робити через міні-доступ кардіохірурги тільки вчаться. При тому, що американські та європейські лікарі відкриті новому, вітчизняні кардіохірурги до інновацій придивляються поки досить стримано.
Проведення операції на серці
На сьогоднішній день в цьому напрямку успішно працюють лише дві клініки в світі: в Нью-Йорку і Оттаві. Український «Добробут» став третьою. Причому метод, запропонований українцями, унікальний - він може бути застосований практично у будь-якого пацієнта з ішемічною хворобою серця. До того ж мова йде про так звану повну реваскуляризацію міокарда, тобто про повне відновлення кровотоку в уражених судинах серцевого м'яза, через невеликий міжреберний розріз. Цього точно ще ніхто в світі не робив!
З моменту відкриття Центру в кінці 2016 року кардіохірурги провели більше ніж 400 операцій на серці, з них 70% мініінвазивним методом!
І потім наші медики збираються представити свої напрацювання на Європейському конгресі кардіохірургів - допомагатимуть лікарям з різних куточків планети освоювати новий метод, щоб зробити одну з найбільш затребуваних, але поки ще досить дискомфортну для пацієнта, операцію на серці рутиною. «Ми плануємо активно ділитися своїми знаннями з усіма бажаючими, - каже Олександр Бабляк. - І не збираємося перетворювати розроблений нами метод в ексклюзив команди Бабляка або кардіохірургії «Добробуту».
Саме тому команда кардіохірургів на чолі з Олександром Бабляком вже відвідала декілька регіонів України. Заключним у 2017 році став Житомир. Там 12 грудня на Товаристві кардіологів в Житомирському обласному діагностичному центрі, де зібралось понад 30 кардіологів з усієї області, лікарі розповідали слухачам про унікальні операції для лікування серцево-судинних хвороб.
Лікарі не збираються зупинятись на досягнутому та у травні 2018 року завітали з конференцією до міста Дніпро, і протягом року планують організувати ряд семінарів для лікарів з інших регіонів, під час яких поділяться своїм досвідом і новими напрацюваннями при проведенні операцій на серці. Свою наступну зустріч команда Центру кардіохірургічної допомоги «Добробуту» планує провести в місті Одеса.
Контакти Центру кардіохірургічної допомоги ММ «Добробут»
:
Тел: +38 098 892 91 90; +38 067 352 86 58
Адреса: м. Київ, вул. Сім’ї Ідзіковських, 3
.
Ліцензія АЕ282543 від 15.10.13