Харьковским пограничникам назначили нового руководителя 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Восточное региональное управление Государственной пограничной службы Украины возглавил генерал-майор Андрей Игнатьев, который до этого момента был руководителем Азово-Черноморского регионального управления.



– Андрей Михайлович – руководитель, ранее непосредственно работавший в вашем региональном управлении, когда это был еще отдел. В зоне АТО он возглавлял этот отдел, который начинал противодействовать на востоке всем тем угрозам, которые возникали. Руководитель опытный, пришел к вам с практически равной должности, и сегодня, я думаю, он сможет проводить не хуже работу, чем проводил здесь его предшественник Сергей Викторович Бидыло, – отметил, представляя нового руководителя, председатель Государственной пограничной службы Украины Петр Цигикал.



Председатель Харьковской облгосадминистрации ХОГА Юлия Светличная пожелала Андрею Игнатьеву успехов на новой должности, плодотворного сотрудничества и качественных результатов, а также заверила его в том, что со стороны руководства области пограничники будут получать всю помощь, в которой будут нуждаться.



– Вопросы безопасности и контроля за государственной границей – это одни из важнейших вопросов, которые стоят перед востоком нашего государства. Мне очень приятно, что Восточное региональное управление находится именно здесь, на Харьковщине. В координации – вместе с областной государственной администрацией и всеми правоохранительными органами – мы обеспечиваем свои функциональные обязанности таким образом, чтобы граждане жили в покое и даже в 40 км от границы имели возможность гулять, не задумываясь о своей безопасности, – сказала Юлия Светличная.



В свою очередь, Андрей Игнатьев поблагодарил руководство ГПСУ за оказанное доверие.



– Хочу поблагодарить за доверие возглавить такое, пожалуй, самое серьезное на сегодня управление, исходя из той обстановки, которая складывается на государственной границе. Хочу заверить, что сделаю все, чтобы продолжить положительную динамику, которая складывается в региональном управлении, и поддерживать в дальнейшем состояние государственной границы и охраны государственной границы на надежном уровне, – сказал Андрей Игнатьев.



Его предшественник Сергей Бидыло, который теперь будет работать в руководстве Государственной пограничной службы, пожелал успехов преемнику, поблагодарил коллектив и всех, с кем взаимодействовал на предыдущей должности.



– Хочу поблагодарить руководство областей, Юлию Александровну за поддержку, помощь и понимание в решении всех задач, в первую очередь, по обустройству наших подразделений, охраняющих государственную границу, по инженерному обустройству самой государственной границы, – сказал Сергей Бидыло.