Харьков внесли в перспективный план объединенных громад

Проект изменений в план поддержали в ходе пленарного заседания XVII сессии Харьковского областного совета VII созыва 30 августа.
– Принятие этого решения позволит актуализировать Перспективный план формирования территориальных громад области, а также реализовать процесс добровольного объединения территориальных громад с учетом исторических, географических, культурных, социально-экономических особенностей развития Купянского, Чугуевского районов Харьковской области и города Харьков, – пояснил заместитель председателя ХОГА Михаил Черняк.
По информации директора Харьковского Центра развития местного самоуправления Дианы Бариновой
, в план, который утвердили в 2015 году, внесли три принципиальных изменения.
– Первое: отнесение Волохова Яра в Чугуевском районе к Чкаловской громаде. Таким было решение районной рабочей группы. Второе: внесение в перспективный план Купянска Узлового, которого раньше не было в документе. Кроме того, вносим в план город Харьков - в соответствии с замечаниями, направленными Минрегионом, – пояснила Диана Баринова.
Изменения в план, по словам директора Харьковского Центра развития местного самоуправления, инициировали соответствующие районные рабочие группы.
– После внесения изменений покрытие перспрективним планом территории Харьковской области стало 100-процентным, – отметила Диана Баринова.