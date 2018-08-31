Харьковчане завоевали медали на «Драконах» 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Чемпионат Европы по гребле на лодках «Дракон» прошел в немецком Брандербурге.

Участие в чемпионате приняли более двух тысяч спортсменов из 18 стран, которые боролись за медали во всех возрастных категориях. В соревнованиях среди молодежи U-24 украинская сборная под руководством главного тренера Игоря Гармаша в большинстве была представлена харьковскими гребцами. Они завоевали золотые медали на дистанциях 2000 м, 1000 м, 500 м, 200 м в разных классах, а также «серебро» – в миксте на дистанции 200 м. Кроме того, на счету харьковчан – золотая медаль в миксте среди взрослых на дистанции 500 м.



Победителями и призерами чемпионата стали: Сергей Карпенко, Никита Зинченко, Игорь Пастушенко, Вадим Виторд, Дмитрий Тупколенко, Артем Ткаченко, Даниил Каречко, Дмитрий Кряж, Денис Давыдов, Михаил Рябико, Евгений Славинский, Мария Гончарова, Валерия Бобрышева, Мария Ромашенко, Анастасия Кожокарь, Анастасия Емельянова и Дарья Трощак.



В целом сборная Украины на этом чемпионате завоевала 27 золотых, 17 серебряных и 5 бронзовых наград и заняла второе место в медальном зачете, уступив лишь сборной Германии (37-22-8). Третье место было за венграми.



Этот чемпионат стал последним международным испытанием для харьковских гребцов на лодках «Дракон» в этом сезоне, но в других видах гребли борьба за медали еще продлится. С 5 по 9 сентября этого года в Португалии состоится чемпионат мира по гребле на байдарках и каноэ, где в составе украинской сборной Харьковскую область будет представлять Мария Гончарова.