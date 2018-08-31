Харьков

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Е-ticket в Харькове не появится до ноября

Е-ticket в Харькове не появится до ноября
В Харькове перенесли введение единого электронного билета.
Планировалось ввести единый билет с 1 сентября, но в нормативную базу ввели изменения, и инвестору пришлось переделывать программное обеспечение. По предварительным данным, оплата проезда по единому электронному билету полностью заработает с 1 ноября.

Ранее планировалось, что выдачу льготных карточек проведет инвестор, однако новое законодательство передало эту функцию органам местного самоуправления. Кроме этого, было введено квотирование поездок на месяц (ранее их количество не ограничивалось) и целый ряд других изменений.

Ужесточение требований к контролю оборота льготных карточек потребовало обустройства дополнительной линии связи, объединяющей валидаторы. В метрополитене устройство такой линии связи можно проводить только несколько часов в сутки. Линия связи уже смонтирована на 10 станциях, работы продолжаются, сообщили в горсовете.

Что касается льготных проездных, то харьковским школьникам начнут выдавать единые электронные билеты для льготного проезда с 20 сентября. С 1 октября льготные билеты начнут выдавать студентам. Всем остальным льготникам выдача Е-tiket откроется с 1 ноября.

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