Харьков

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Погода в Харькове на выходных

Погода в Харькове на выходных
Начало календарной осени совсем никак на эту самую осень похожи не будут: предстоящие трое суток будут такими же жаркими и солнечными.
1 сентября: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 мсек. Температура по области: ночью 14–19º тепла, днем 30–35º выше нуля; по городу: ночью 16–18º тепла, днем 31–33º выше нуля.

2 сентября: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 мсек. Температура: ночью 13–18º тепла, днем 29–34º выше нуля.

3 сентября: переменная облачность. Без осадков. Без осадков. Ветер восточный, 5–10 мсек. Температура: ночью 13–18º тепла, днем 29–34º выше нуля.

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