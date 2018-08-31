Погода в Харькове на выходных 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Начало календарной осени совсем никак на эту самую осень похожи не будут: предстоящие трое суток будут такими же жаркими и солнечными.

1 сентября: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 мсек. Температура по области: ночью 14–19º тепла, днем 30–35º выше нуля; по городу: ночью 16–18º тепла, днем 31–33º выше нуля.



2 сентября: переменная облачность. Без осадков. Ветер юго-восточный, 5–10 мсек. Температура: ночью 13–18º тепла, днем 29–34º выше нуля.



3 сентября: переменная облачность. Без осадков. Без осадков. Ветер восточный, 5–10 мсек. Температура: ночью 13–18º тепла, днем 29–34º выше нуля.