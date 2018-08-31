На дорогах Харьковской области продолжаются ремонтные работы 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Сейчас дорожники работают на шести объектах.

В Изюмском районе продолжается укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона на дороге Чернобаевка - Новопавловка, продолжаются работы в Богодуховском районе на дороге Богодухов - Валки - Новая Водолага, в Чугуевском: Старая Гнилица - Лиман - Нижний Бышкин, Нововодолажском: подъезд к селу Новоселовка, Великобурлукском: Великий Бурлук - Григорьевка - Обуховка - Двуречная, Валковском: Новоселовка - Сидоренково.



Уже выполнены ремонтные работы на 54 объектах в Балаклейском, Богодуховском, Боровском, Валковском, Великобурлукском, Волчанском, Двуречанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевском, Коломакском, Красноградском, Краснокутском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Сахновщинском, Харьковском, Чугуевском, Шевченковском районах.