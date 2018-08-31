Харьков

  • 137
    •  / 

На дорогах Харьковской области продолжаются ремонтные работы

На дорогах Харьковской области продолжаются ремонтные работы
Сейчас дорожники работают на шести объектах.
В Изюмском районе продолжается укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона на дороге Чернобаевка - Новопавловка, продолжаются работы в Богодуховском районе на дороге Богодухов - Валки - Новая Водолага, в Чугуевском: Старая Гнилица - Лиман - Нижний Бышкин, Нововодолажском: подъезд к селу Новоселовка, Великобурлукском: Великий Бурлук - Григорьевка - Обуховка - Двуречная, Валковском: Новоселовка - Сидоренково.

Уже выполнены ремонтные работы на 54 объектах в Балаклейском, Богодуховском, Боровском, Валковском, Великобурлукском, Волчанском, Двуречанском, Дергачевском, Зачепиловском, Змиевском, Золочевском, Изюмском, Кегичевском, Коломакском, Красноградском, Краснокутском, Купянском, Лозовском, Нововодолажском, Сахновщинском, Харьковском, Чугуевском, Шевченковском районах.

Читайте также:



Лента новостей

Вся лента новостей

Архив новостей

Программа "Вечірні Новини"Лого телеканал Р1

Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2824.61 грн
100 EUR 3290.96 грн
10 RUB 4.1511 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи