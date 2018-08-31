Выделены деньги на памятник героям в Харькове 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

На сессии Харьковского облсовета депутаты выделили деньги на возведение памятника и благоустройство сквера около площади Защитников Украины, сообщила на своей странице в Facebook председатель ХОГА Юлия Светличная.

«Сделали еще один важный шаг для увековечивания памяти украинских воинов, которые погибли в Донбассе, отстаивая территориальную целостность и независимость Украины, – написала глава области. – Поддерживаю общественность, в том числе ветеранов, в их выборе – таким должен быть в Харькове памятник украинским героям.



Юлия Светличная пообещала сделать все возможное, чтобы установка памятника состоялась как можно скорее.