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Выделены деньги на памятник героям в Харькове

Выделены деньги на памятник героям в Харькове
На сессии Харьковского облсовета депутаты выделили деньги на возведение памятника и благоустройство сквера около площади Защитников Украины, сообщила на своей странице в  Facebook председатель ХОГА Юлия Светличная.
«Сделали еще один важный шаг для увековечивания памяти украинских воинов, которые погибли в Донбассе, отстаивая территориальную целостность и независимость Украины, – написала глава области. – Поддерживаю общественность, в том числе ветеранов, в их выборе –  таким должен быть в Харькове памятник украинским героям.

Юлия Светличная пообещала сделать все возможное, чтобы установка памятника состоялась как можно скорее.

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