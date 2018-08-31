Экономика

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На киевском рынке стали принимать биткоины

На киевском рынке стали принимать биткоины
На Бессарабском рынке в Киеве отныне можно рассчитываться криптовалютой.
"Новый вид расчета введен с помощью платежной системы Paytomat, которая поддерживает большинство популярных криптовалют Bitcoin, Bitcoin Cash, Bitcoin Gold, EOS, NANO, WAVES, Dash, Litecoin, NEM, Ethereum", - говорится в сообщении.

Пока в экспериментальном формате работает одно торговое место с овощами. На очереди веган стрит-фуд кафе Green 13. Сообщается, что руководство предприятия готово способствовать распространению оплаты криптовалютой на рынке в случае спроса на такой вид расчета.

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