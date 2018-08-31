УЕФА планирует создать еще один еврокубковый турнир

Союз европейских футбольный асоциаций планирует вернуть третий еврокубковый турнир, который по статусу будет уступать уже существующим.

формат Лиги чемпионов остается неизменным (32 участника);

в Лиге Европы количество команд сократится с 48 до 32;

в новом турнире, который по всей видимости станет аналогом некогда существовавшего Кубка Кубков, также будут представлены 32 клуба.

Как сообщает немецкое издание Bild, план реформы следующий:Старт нового клубного турнира запланирован на сезон 2021/22, когда у УЕФА закончится текущий цикл маркетинговых соглашений с телекомпаниями и спонсорами.УЕФА считает, что введение третьего еврокубкового турнира повысит престиж Лиги Европы, а также даст толчок маленьким футбольным чемпионатам, таким как страны Скандинавии и Восточная Европа. Они получат доступ к еврокубкам и без Лиги Европы, которую ранее хотели расширить до 64 команд.Отметим, что последним с тремя еврокубковыми турнирами был сезон 1998/99. Тогда в Европе разыгрывали трофеи Лиги чемпионов, Кубка УЕФА и Кубка обладателей кубков.