В украинских больницах не станет главврачей

Министерство здравоохранения Украины предлагает упразднить должность главврачей в больницах, введя вместо этого две руководящие должности - административного директора, управляющего делами больницы, и медицинкого директора, отвечающего за лечебный процесс.

разработка и внедрение системы непрерывного совершенствования качества услуг в медучреждении на основе принципов доказательной медицины;

организация предоставления пациентоориентованих услуг;

координация внешнего и внутреннего взаимодействия подразделений учреждения здравоохранения;

организация непрерывного профессионального развития медицинского персонала;

внедрение современных методик диагностики и лечения;

организация медицинской помощи при чрезвычайных ситуациях;

оценка качества оказания медицинской помощи и тому подобное.

Как сообщает пресс-служба Минздрава, предложение содержится в проекте изменений в справочнике медицинский профессий, который сейчас предложен для общественного обсуждения."Сейчас все функции - и административные, и медицинские - в украинских медучреждениях выполняет главный врач. Это огромный массив работы, который во многих развитых странах мира выполняют два специалиста - генеральный директор занимается ключевыми административными вопросами, а медицинский директор курирует все медицинские процессы. Такие кадровые решения уже десятки лет эффективно действуют во всем мире, в том числе во многих странах-членах Европейского Союза. С января 2019 такой механизм будет и в Украине", - сказано в сообщении..Проект изменений вводит новую должность медицинского директора, четко разграничивает функции директора и медицинского директора, вводит критерии для руководителей учреждений здравоохранения национального, областного и районного уровня, а также определяет образовательные требования к директору, работа которого связана с организацией лечебного процесса. Подробно о проекте.Согласно документу, генеральный директор медицинского учреждения будет заниматься вопросами хозяйственной деятельности, руководить производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельностью учреждения. В его функции входит стратегическое планирование и формирование бюджета, координация работы заведения, анализ экономической эффективности, организация работы структурных подразделений, привлечение средств на инвестиционные нужды и тому подобное.До 2022 году занимать должность директора на конкурсной основе может претендент с гуманитарным образованием, правовед, экономист, врач, управленец. С 2022 претенденты на такую должность обязательно должны иметь образование по специальности "Управление и администрирование".Должность медицинского директора вводится в справочник с 2019 года. Функции этого директора будут касаться исключительно медицинских вопросов, в частности:Главные врачи, которые уже заключили или заключат трудовые договоры до момента вступления приказа в силу (до 2019 года) продолжат работать по старой модели - управлять и административными, и медицинскими процессами - до срока, определенного в договоре. После завершения контракта они смогут пройти конкурс как на должность генерального директора, так и медицинского.