Половину зарплаты харьковчане тратят на еду: статистика

По данным Главного управления статистики в Харьковской области, ежемесячно среднестатистическая семья тратила на покупку продуктов 2735 грн.
Больше всего средств направлялось на:
- мясо и мясопродукты - 647 грн.,
- хлеб и хлебопродукты (хлебобулочные и макаронные изделия, мука, крупы) - 465 грн.,
- молоко, сыр и яйца - 391 грн.,
- масло и жиры (сало, масло и т.д.) - 241 грн.,
- овощи, включая картофель - 214 грн.
Житель области в среднем за месяц съедал:
- 19,1 кг молока, молокопродуктов и масла (в пересчете на молоко),
- 8,3 кг овощей и бахчевых,
- 7,9 кг хлеба и хлебных продуктов,
- 5,5 кг картофеля,
- 5,1 кг мяса, мясопродуктов и сала (в пересчете на мясо),
- 3,7 кг фруктов, ягод, орехов, винограда,
- 20 яиц,
- 2,6 кг сахара (включая сахар, использованный в кондитерских изделиях), меда,
- 1,3 кг рыбы и рыбопродуктов.
Структура и объемы потребленных продуктов составляют энергетическую ценность суточного рациона питания: его калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.
Согласно расчетам Государственной службы статистики Украины, в 2017 году энергетическая ценность среднесуточного рациона жителя Харьковской области составила 2791 ккал, содержание белков в потребленных продуктах питания составляло 84 г, жиров - 125 г, углеводов - 341 г.