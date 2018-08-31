Экономика

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Половину зарплаты харьковчане тратят на еду: статистика

Половину зарплаты харьковчане тратят на еду: статистика
В 2017 году почти половину своих доходов население Харьковской области направило на питание.
По данным Главного управления статистики в Харьковской области, ежемесячно среднестатистическая семья тратила на покупку продуктов 2735 грн.

Больше всего средств направлялось на:
  • мясо и мясопродукты - 647 грн.,
  • хлеб и хлебопродукты (хлебобулочные и макаронные изделия, мука, крупы) - 465 грн.,
  • молоко, сыр и яйца - 391 грн.,
  • масло и жиры (сало, масло и т.д.) - 241 грн.,
  • овощи, включая картофель - 214 грн.
Житель области в среднем за месяц съедал:
  • 19,1 кг молока, молокопродуктов и масла (в пересчете на молоко),
  • 8,3 кг овощей и бахчевых,
  • 7,9 кг хлеба и хлебных продуктов,
  • 5,5 кг картофеля,
  • 5,1 кг мяса, мясопродуктов и сала (в пересчете на мясо),
  • 3,7 кг фруктов, ягод, орехов, винограда,
  • 20 яиц,
  • 2,6 кг сахара (включая сахар, использованный в кондитерских изделиях), меда,
  • 1,3 кг рыбы и рыбопродуктов.
Структура и объемы потребленных продуктов составляют энергетическую ценность суточного рациона питания: его калорийность, содержание белков, жиров и углеводов.

Согласно расчетам Государственной службы статистики Украины, в 2017 году энергетическая ценность среднесуточного рациона жителя Харьковской области составила 2791 ккал, содержание белков в потребленных продуктах питания составляло 84 г, жиров - 125 г, углеводов - 341 г.

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