Курсанты университета Воздушных сил приняли присягу 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил имени Ивана Кожедуба 31 августа приняли присягу на Мемориале Славы.

С принятием присяги курсантов поздравил командующий Воздушными силами ВСУ Сергей Дроздов, который присутствовал на мероприятии:



– Вам выпала честь стать курсантами Харьковского национального университета Воздушных сил имени Кожедуба. Это ведущий военный вуз не только Воздушных сил, но и всех Вооруженных сил Украины. И став его частью, вы по праву становитесь и наследниками героических традиций, берете на себя ответственность за покой родных и близких, за судьбы миллионов украинцев. Уверен, вы с гордостью пронесете через годы учебы высокое звание курсанта университета Воздушных сил имени Кожедуба, а священные слова присяги станут для вас путеводными на весь срок военной службы, – сказал Сергей Дроздов.



В этом году вместе с первокурсниками, принявшими сегодня присягу, будет учиться 71 военнослужащий, с честью выполнявший боевые задания на территории Луганской и Донецкой областей, также 281 военнослужащий вступил в университет в период прохождения службы в Вооруженных силах и еще 113 курсантов, которые учились в военных лицеях и лицеях с усиленной военной подготовкой. В числе первокурсников – 22 девушки, которые наравне с юношами будут обучаться военному делу.



Все желающие смогли посетить выставку военной техники, которая была размещена при входе на Мемориал. Среди экспонатов – самоходная огневая установка, переносной ракетно-зенитный комплекс «Игла», боевая машина «Тор» и истребитель МИГ-29.