Минобороны будет закупать квартиры через ProZorro 31 августа 2018 г. источник 0 0

В сентябре текущего года Министерство обороны объявит конкурсы на закупку квартир на электронной платформе ProZorro.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, квартиры планируется закупить в Виннице, Хмельницком, Львове, Днепре, Одессе и в Василькове Киевской области.



Закупка будет проводиться в рамках постановления Кабмина "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава" за счет средств, предусмотренных в госбюджете на финансирование ВСУ в 2018 году.



Основными требованиями к таким квартирам является 100-процентная готовность отделочных работ на момент передачи их министерству. Также квартиры должны быть расположены в объектах жилищного строительства со степенью готовности не менее 95%, которые планируются к вводу в эксплуатацию в текущем году.