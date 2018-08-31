Украина

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Минобороны будет закупать квартиры через ProZorro

Минобороны будет закупать квартиры через ProZorro
В сентябре текущего года Министерство обороны объявит конкурсы на закупку квартир на электронной платформе ProZorro.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, квартиры планируется закупить в Виннице, Хмельницком, Львове, Днепре, Одессе и в Василькове Киевской области.

Закупка будет проводиться в рамках постановления Кабмина "Об утверждении Порядка использования средств, предусмотренных в государственном бюджете на строительство (приобретение) жилья для военнослужащих, лиц рядового и начальствующего состава" за счет средств, предусмотренных в госбюджете на финансирование ВСУ в 2018 году.

Основными требованиями к таким квартирам является 100-процентная готовность отделочных работ на момент передачи их министерству. Также квартиры должны быть расположены в объектах жилищного строительства со степенью готовности не менее 95%, которые планируются к вводу в эксплуатацию в текущем году.

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