Когда повысят минимальную зарплату 31 августа 2018 г. источник 0 0

Кабинет министров Украины с 1 января 2019 года гарантированно повысит уровень минимальной зарплаты.

Как заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко, причиной такой уверенности можно считать уровень роста национальной экономики.



«Я надеюсь, что эти 2,5-3% экономического роста украинская экономика даст, и это дает нам основания говорить, что у нас появится в следующем году ресурс и для повышения пенсий, и для повышения заработных плат. Я уже могу точно гарантировать, что с 1 января 2019 года будет повышен размер минимальной заработной платы… Будут повышаться социальные стандарты, хотя нам хотелось бы, чтобы они повышались быстрее», - сказал он.



Что касается уровня минимальной зарплаты, который будет установлен с нового года, то, по словам Розенко, пока за ориентир взята сумма 4200 гривен.