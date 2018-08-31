В Харьковской области льготникам будут компенсировать проезд наличными

По данным, озвученным директором Департамента социальной защиты населения Юрием Шпарагой, сейчас на учете состоят более 480 тысяч жителей области, которые в соответствии с законом имеют право на льготный проезд. Он также напомнил, что в соответствии с распоряжением председателя ХОГА размер ежемесячной наличной выплаты для отдельных категорий населения, имеющих право на льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, составляет 130 грн.
– На практике поездка льготника междугородным маршрутом будет выглядеть следующим образом. Гражданин, имеющий право на льготу, обращается в кассу, его фамилия и номер удостоверения печатается на билете. Затем в течение бюджетного года гражданин имеет право передать эти билеты в управление социальной защиты населения и получить стопроцентное возмещение льготной перевозки на свою банковскую карточку, – пояснил Юрий Шпарага.
По его словам, сегодня в Купянском и Балаклейском районах уже используется возможность проведения расчетов с перевозчиками на основании проездных талонов, выдаваемых льготникам для проезда на автомобильном транспорте внутрирайонных маршрутов. Полностью в области система заработает со следующего года.
К концу 2018-го в области будет сохранена система расчетов в безналичной форме. Для этого во всех районах области утверждены расходы на возмещение затрат перевозчикам за бесплатную перевозку отдельных граждан автомобильным и железнодорожным транспортом на общую сумму 30 млн грн, сообщили в пресс-службе ХОГА
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