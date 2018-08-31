Общество

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В Харьковской области льготникам будут компенсировать проезд наличными

В Харьковской области льготникам будут компенсировать проезд наличными
В Харьковской облгосадминистрации обсудили вопросы обеспечения права на льготный проезд отдельных категорий граждан.
По данным, озвученным директором Департамента социальной защиты населения Юрием Шпарагой, сейчас на учете состоят более 480 тысяч жителей области, которые в соответствии с законом имеют право на льготный проезд. Он также напомнил, что в соответствии с распоряжением председателя ХОГА размер ежемесячной наличной выплаты для отдельных категорий населения, имеющих право на льготы по оплате проезда всеми видами транспорта общего пользования на городских, пригородных и междугородных маршрутах, составляет 130 грн.

– На практике поездка льготника междугородным маршрутом будет выглядеть следующим образом. Гражданин, имеющий право на льготу, обращается в кассу, его фамилия и номер удостоверения печатается на билете. Затем в течение бюджетного года гражданин имеет право передать эти билеты в управление социальной защиты населения и получить стопроцентное возмещение льготной перевозки на свою банковскую карточку, – пояснил Юрий Шпарага.

По его словам, сегодня в Купянском и Балаклейском районах уже используется возможность проведения расчетов с перевозчиками на основании проездных талонов, выдаваемых льготникам для проезда на автомобильном транспорте внутрирайонных маршрутов. Полностью в области система заработает со следующего года.

К концу 2018-го в области будет сохранена система расчетов в безналичной форме. Для этого во всех районах области утверждены расходы на возмещение затрат перевозчикам за бесплатную перевозку отдельных граждан автомобильным и железнодорожным транспортом на общую сумму 30 млн грн, сообщили в пресс-службе ХОГА.

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