На Харьковщине полностью отремонтирована дорога Старый Мерчик—Мурафа—Краснокутск 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Итоги ремонтных работ, проведенных в области на автодорогах государственного значения за неделю, подвели во время брифинга 31 августа.

По информации заместителя начальника Службы автомобильных дорог в Харьковской области Сергея Пляки, ремонты на многих магистралях вышли на завершающую стадию.



Полностью завершены запланированные работы на дороге Старый Мерчик-Мурафа-Краснокутск. Здесь уложено новое покрытие на участке 1,7 км.



На 90% выполнены работы на дороге Харьков-Волчанск, где уложено 6,1 км выравнивающего слоя из асфальтобетонной смеси на участках от границы Харьковского и Волчанского районов в сторону города Волчанск, в пределах сел Шестаково, Заречное и поселка Старый Салтов. Также здесь уложено асфальтобетонное покрытие на шести автобусных остановках и укреплено 11 км обочины.



Ремонтные работы на дороге Харьков-Змиев-Балаклея-Гороховатка выполнены на 83%. Выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси уложен на участке от поселка Лиман в сторону города Змиев, в пределах населенных пунктов Темновка, Васищево, Безлюдовка, Чистоводовка, Андреевка. Всего уложено 13,5 км.



Также в течение недели продолжались работы на автодороге Киев-Харьков-Довжанский. На сегодня от поворота на Купянск в сторону Изюма проведено фрезерование 46 км существующего покрытия, уложено 34,5 км выравнивающего слоя из асфальтобетона, укреплено 18,6 км обочины. От Изюма в сторону Донецкой области уложено 10,3 км выравнивающего слоя из асфальтобетона, 5 км верхнего слоя - из ЩМА.



На трассе Харьков-Ахтырка на данный момент восстановлено основание дорожного покрытия по технологии «холодный ресайклинг» на протяжении 16,5 км, выполнено фрезерование существующего покрытия (41,6 км), уложен выравнивающий слой из асфальтобетонной смеси (45,8 км), верхний слой - из ЩМА (68,1 км). Проведена стабилизация грунтов, выполняются работы по устройству выездных/заездных карманов (38 ед.), установке дорожного борта (6500 м.п.), укреплению обочины (29,1 км).



Кроме того, дорожники вышли на завершающий этап работ на мосту через реку Купьеваха на дороге Харьков-Ахтырка. Ремонт завершен на одной половине моста. Проведены работы по демонтажу перильного и барьерного ограждений, демонтажу мостового полотна. Уложена монолитная железобетонная плита, гидроизоляция, нижний слой из асфальтобетонной смеси. Установлено перильное и барьерное ограждение. Начаты работы на второй половине моста: выполнен демонтаж мостового полотна, проведено армирование и бетонирование накладной монолитной плиты. Проводятся работы по усилению опорных частей моста, ремонту пролетных строений. Выполнение составляет 87,9%.



Кроме того, продолжается ремонт путепровода на автодороге Чугуев-Меловое вблизи села Кисловка. Работы завершены на одной половине моста. Проведены работы по демонтажу перильного и барьерного ограждений, асфальтобетонного покрытия. Уложена монолитная железобетонная плита, гидроизоляция, асфальтобетон. Выполняется ремонт пролетных строений и опорных частей.