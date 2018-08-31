Украина

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Аналоговое вещание на приграничных с РФ территориях продолжится до мая

Аналоговое вещание на приграничных с РФ территориях продолжится до мая
Действие аналогового вещания в украинских городах, граничащих с Россией и временно оккупированных территориях, продлили до мая 2019 года.
Как говорится в постановлении Кабинета министров, также аналоговое вещание не прекратят на определенных территориях и для UA:Первого и местных каналов, которые еще не имеют лицензий на «цифру».

Ранее правительство решило временно не прекращать аналоговое телевещание для некоторых каналов на тех украинских территориях, которые граничат с Россией. Аналоговое вещание до конца года сохранят для телекомпаний, которые еще не имеют лицензий на цифровое вещание.

Список каналов, которые продолжат аналоговое вещание до 31 декабря, должен определить Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания.

Правительство решило продолжить процесс перехода на «цифру» для защиты национального информационного пространства Украины.

Напомним, 31 июля аналоговое вещание прекратило свое действие в Киеве и Кировоградской области.

Как ранее сообщалось, на всей территории Украины аналоговое вещание перестанет работать с 31 августа.

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