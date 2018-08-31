В Харькове установили памятник Вадиму Мулерману 31 августа 2018 г. Вечерний Харьков 0 0

Открытие памятника на месте захоронения праха известного харьковчанина и легендарного певца Вадима Мулермана состоялось 31 августа на городском кладбище №2 в Харькове.

Виниловая пластинка со строками песен, микрофон, занавес, портрет певца – именно так выглядит памятник Вадиму Мулерману. Как рассказал скульптор Михаил Ятченко, при создании монумента использовался черный и серый гранит, и на это ушло две недели.



– Это делалось в столь короткие сроки, даже не верилось, что так быстро все сделают, – отметила Светлана Мулерман. – Но успели, и я очень благодарна за это руководству города, которое пошло навстречу нашей семье и взяло на себя все расходы. Я думаю, памятник получился очень хорошим.



Во время церемонии ученики Вадима Мулермана спели песню «Трус не играет в хоккей», а все пришедшие возложили к памятнику цветы.



Светлана Мулерман сообщила, что намерена ежегодно приезжать в Харьков на годовщину дня рождения певца, чтобы устраивать концерты его памяти.