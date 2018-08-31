Харьков

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В Харькове установили памятник Вадиму Мулерману

В Харькове установили памятник Вадиму Мулерману
Открытие памятника на месте захоронения праха известного харьковчанина и легендарного певца Вадима Мулермана состоялось 31 августа на городском кладбище №2 в Харькове.
Виниловая пластинка со строками песен, микрофон, занавес, портрет певца – именно так выглядит памятник Вадиму Мулерману. Как рассказал скульптор Михаил Ятченко, при создании монумента использовался черный и серый гранит, и на это ушло две недели.

– Это делалось в столь короткие сроки, даже не верилось, что так быстро все сделают, – отметила Светлана Мулерман. – Но успели, и я очень благодарна за это руководству города, которое пошло навстречу нашей семье и взяло на себя все расходы. Я думаю, памятник получился очень хорошим.

Во время церемонии ученики Вадима Мулермана спели песню «Трус не играет в хоккей», а все пришедшие возложили к памятнику цветы.

Светлана Мулерман сообщила, что намерена ежегодно приезжать в Харьков на годовщину дня рождения певца, чтобы устраивать концерты его памяти.

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