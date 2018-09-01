Строительство онкоцентра в Харькове начнется со следующего года

На сессии облсовета, которая состоялась 30 августа, принят ряд решений, позволяющих продолжить эффективное внедрение медицинской реформы в Харьковской области. В частности, депутаты поддержали инициативу председателя ХОГА Юлии Светличной по созданию нового современного онкологического центра в Харькове
, выделив деньги на разработку документации по его строительству.
— До сих пор мы занимались предпроектными работами. Теперь выделены средства из областного бюджета на разработку проектной документации, — сообщила глава области.
Тендер уже объявлен. Аукцион, на котором выберут проектировщика, будет проведен 7 сентября.
— Эту работу планируем завершить в 2018 году, а со следующего — приступить к строительству, — отметила Юлия Светличная. — Будем рассчитывать свои силы таким образом, чтобы сдавать объект очередями, как делали с филармонией – не тянуть, а уже через год-полтора открывать первые очереди объекта.
Онкоцентр будет строиться на улице Лесопарковой, 4. Руководителем области поставлена задача: он должен отвечать современным требованиям - как медицинским, так и касающимся энергоэффективности, инфраструктуры, коммуникаций и т.д.
Также, как отметила Юлия Светличная, на сессии облсовета принят ряд решений о начале строительства сельских амбулаторий и создание единого госпитального округа.
— Это позволит сохранить сеть учреждений здравоохранения и рабочие места для врачей, а также эффективно реализовывать медицинскую реформу, — подчеркнула глава области.
В этом году будет построено 30 новых амбулаторий общей практики семейной медицины – таким образом, в каждом районе области появится новая амбулатория. Все 30 проектов имеют градостроительные условия. Уже подготовлен перечень проектов строительства, утверждена единая схема амбулаторий. Одна амбулатория — с жильем для врача, благоустройством и оборудованием, сетями, автомобилем — будет стоить около десяти миллионов гривен. На эти цели направляются средства государственной субвенции и областного бюджета в общей сумме более 200 млн гривен. Субвенция для строительства амбулаторий уже поступила в бюджет Харьковской области. И районы, и громады буквально с сентября приступят к строительству.
В ходе пленарного заседания 30 августа депутаты внесли изменения в проект формирования госпитальных округов Харьковской области, предусматривающих создание одного госпитального округа
. Это должно способствовать созданию единого медицинского пространства на территории области с формированием общего подхода к оказанию медицинской помощи II и III уровней населению всех территориальных громад.
Напомним, обсуждение необходимого количества госпитальных округов в области велось на протяжении года. Общим распоряжением председателя облгосадминистрации Юлии Светличной и председателя областного совета Сергея Чернова была создана рабочая группа с участием депутатов, чиновников, медиков и общественности. К обсуждению присоединилась Ассоциация органов местного самоуправления Харьковской области. Решили, что наиболее удобной будет формула 6+1: шесть госпитальных округов области и Харькова. Но Министерство здравоохранения рекомендовало доработать это решение. В результате, чтобы не тормозить проведение реформы в сложный переходный период, совместными усилиями был найден компромисс — создать один госпитальный округ, не определяя центры.
Кроме того, благодаря распределению средств будет проведена реконструкция и капитальный ремонт 13 учреждений здравоохранения – как областного, так и районного значения. Работы проведут с использованием энергосберегающих технологий, предусмотрена закупка современного медицинского оборудования.
Учителям – достойный уровень оплаты труда
Среди главных приоритетов Юлия Светличная также определила сферу образования. Комментируя итоги сессии облсовета, она отметила, что был принят ряд решений по внедрению новых стандартов начальной школы.
— В соответствии с законодательством и бюджетного распределения средств делать все, чтобы как можно скорее обеспечить всем необходимым и первоклашек, и других учащихся. Также будем обращаться в местные органы власти с просьбой материально поощрять учителей,
выплачивать надбавки, чтобы обеспечить достойный уровень оплаты труда. Ведь учитель – это достойная профессия, — отметила председатель ХОГА.
Кроме того, дополнительное финансирование получат как новые объекты, так и те, на которых работы уже начаты. Среди них — 16 общеобразовательных школ и учебно-воспитательных комплексов, три дошкольных учебных заведения и Дворец детского и юношеского творчества.
Объекты культуры и спорта ждет реконструкция
Комментируя итоги сессии, Юлия Светличная подчеркнула, что одно из главных решений, которые были приняты, — выделение дополнительных средств на строительство, реконструкцию и ремонты объектов не только здравоохранения и образования, но и культуры, спорта и ЖКХ.
Так будут направлены средства на проведение работ в восьми домах культуры: Богодуховского, Великобурлукского, Волчанского, Змиевского, Кегичевского, Купянского районов и т.д. Кроме того, предусмотрено дальнейшее финансирование строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в пгт Краснокутск и строительство ФОКа в Дергачах.
Предусмотрены реконструкция и ремонт на 34 объектах жилищно-коммунального хозяйства. А именно: ремонт кровель 13 жилых домов, проведение работ по реконструкции систем газоснабжения и теплоснабжения в Дергачевском, Чугуевском районах и Купянске, реконструкции двух скверов в Харькове и сквера в Змиевском районе, проведение работ по совершенствованию и замены систем водоснабжения и водоотведения в Змиевском и Дергачевском районах.
— Благодаря децентрализации, инициированной президентом, местные бюджеты имеют дополнительные финансовые поступления. Эти средства нужно использовать эффективно и завершить начатые в этом году проекты развития сфер здравоохранения, образования, модернизации уличного освещения и т.д, – сказала руководитель ХОГА.
Также она отметила, что было выделено дополнительно около 46 млн грн на ремонт коммунальных дорог области
.
— Приняли решение, чтобы местные общины могли направлять рентные платежи, которые они получают, на ремонт дорог. Делаем все, чтобы использовать максимум ресурсов для восстановления дорожной инфраструктуры, — подчеркнула Юлия Светличная.
Финансирование здравоохранения и образования увеличено
На пленарном заседании XVIII сессии Харьковского областного совета принято решение о внесении ряда изменений в бюджет области на 2018 год.
Так, по отрасли науки и образования увеличиваются расходы на 25 млн 709,754 тыс. грн. На сферу здравоохранения дополнительно выделено 24 млн 766,3 тыс. грн. Эти средства, в частности, будут направлены на приобретение медицинского оборудования, приборов учета (счетчиков), проведение капитального ремонта определенных больниц и тому подобное. Также по бюджетной программе «Специализированная стационарная медицинская помощь населению» для лечения больных хронической почечной недостаточностью методом гемодиализа направят 11 млн 200 тыс грн.
В сфере культуры и туризма расходы увеличатся на 4 млн 917,026 тыс. грн. Деньги направят на обеспечение деятельности библиотек, музеев и выставок. В частности, 300 тыс. грн предусмотрено на проведения новогодних и рождественских праздников, часть средств направят на разработку проектно-технической и проектно-сметной документации для восстановления учреждений культуры Харьковской области.
На финансирование спортивных мероприятий и учреждений выделено 2 млн 450,745 тыс грн.
На социальные услуги для населения и деятельность учреждений в сфере социальной защиты и социального обеспечения направлено 5 млн 165,819 тыс грн.
Кроме того, на установку и реконструкцию уличного освещения населенных пунктов области в рамках Программы экономического и социального развития направлено 5 млн 589,785 тыс грн. Работы будут проводиться на 41 объекте в восьми районах, двух ОТГ и городе Люботин.
Также доходная часть специального фонда областного бюджета дополнена средствами в сумме 6 млн 681 тыс. 649 грн на выполнение медицинского гранта в рамках Программы развития местного самоуправления. Это проект «Эффективная первичная медицина в обществе», являющейся одним из победителей программы ЕС «Поддержка гражданского общества, местных властей и прав человека». Реализация проекта начнется в сентябре этого года с формирования команды и продлится 2,5 года. Общий бюджет его – €501 тысяча 378, софинансирование из областного бюджета составит €60 тысяч 165.