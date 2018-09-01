Строительство онкоцентра в Харькове начнется со следующего года

Среди важнейших решений, принятых на сессии Харьковского областного совета — выделение средств на разработку проектной документации для строительства онкоцентра, дополнительное финансирование здравоохранения и образования, а также — строительства и реконструкции объектов инфраструктуры и ремонта дорог.