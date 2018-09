Музыканты из Батуми сыграют на лопате 1 сентября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Тяжелый рок, панк, хип-хоп, драм-н-бэйс, фри-джаз, этно, фолк, большое оркестрово-оперное шоу – у харьковчан и гостей города есть возможность до конца месяца наслаждаться музыкой под открытым небом.