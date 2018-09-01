Музыканты из Батуми сыграют на лопате

Тяжелый рок, панк, хип-хоп, драм-н-бэйс, фри-джаз, этно, фолк, большое оркестрово-оперное шоу – у харьковчан и гостей города есть возможность до конца месяца наслаждаться музыкой под открытым небом.
Фестиваль «Cxid Opera Просто Неба Fest» пройдет в Харькове 1, 27, 28 и 29 сентября.
— Замечательное время почувствовать еще немного лета и подзарядиться свободной и свежей энергией под открытым небом на рубеже осени, – утверждают организаторы.
На концерт – с пледами и подстилками
По словам генерального директора, художественного руководителя Cxid Opera Олега Орищенко, открытая сцена представляет собой летнюю площадку, которая находится за оперным театром.
— Поскольку вечера в сентябре уже холодные, я бы порекомендовал нашим гостям брать с собой пледы и подстилки, чтобы сидеть прямо на траве. А в будущем мы планируем это место благоустроить. У нас появятся виповские места, сидячие места и даже специальные беседки, — сообщил он.
По мнению солистки театра Юлии Антоновой, сцена под открытым небом все больше притягивает молодежь.
— Обстановка там неформальная, простая – именно для молодых, — говорит она. — И это здорово, что она есть. Молодежь всегда интересуют мероприятия, где можно познакомиться и пообщаться с творческими людьми. А у нас есть замечательная сцена! Это новое движение. И я уверена, что многим оно понравится.
Хочется спуститься в зрительный зал
Артистов театра выступление под открытым небом не пугает – наоборот, им это очень нравится, особенно при доброжелательной поддержке зрителей.
— Когда выступаешь на сцене в театре – вроде бы как существует какой-то невидимый барьер между тобой и зрителем. Порой очень хочется спуститься в зрительный зал, чтобы быть ближе к людям. Однако в рамках театра это невозможно, — говорит ведущий солист Cxid Opera Сергей Замыскин. — А в данной ситуации можно спуститься к зрителю и даже вместе спеть. Это здорово!
Четыре фестивальных дня – и каждый из них имеет свой собственный неповторимый характер.
— На фестивале будет происходить много интересного, — уверяет Сергей Замыскин. — Сцена наша развивается, и фестиваль – новая ступенька, новое движение для театра.
Какие сюрпризы ждут харьковчан
По словам Юлии Антоновой, 1 сентября фестиваль откроет фолк-группа из Харькова Spiritual Seasons, играющая музыку северных народов и мелодии эпохи Средневековья. Музыканты с неизменным успехом выступают в Германии, Норвегии, Литве, Латвии, Молдове, Турции и странах Азии. Фолк они называют основой своей музыки, которую создают на протяжении 15 лет и которая вряд ли поддается классификации. Похоже, эта группа лучше всех знает язык клевера и омелы и воспроизводят его на таких инструментах, которые редко где услышишь и увидишь, говорят организаторы.
В тот же вечер зрителей ожидает еще один сюрприз.
– Хедлайнером дня будет грузинская группа Asea Sool. Это молодой проект, ребята в своем творчестве пытаются сочетать традиции и андеграунд с примесью национальной грузинской музыки. Там и джаз, и рок-н-ролл, и этно в одном флаконе. А играть они будут… на лопате, — интригует Юлия Антонова.
Грузинскую фразу «асеа сул» можно перевести примерно следующим образом: «И вот так всегда». Интонацию каждый может поставить свою, но в любом случае останется доля иронии. Или досады. Или юмора. Словом, эта группа – совсем не гламурная и очень непростая, с собственным стилем, который трудно «уложить» в узкие жанровые рамки. Атина и Бэка – сестра и брат — имеют консерваторское образование, однако смело нарушают музыкальные каноны. Атина сегодня – один из лучших голосов Грузии, которая никогда не была бедна талантами.
Синтез классики и рок-панка
27 сентября ожидается довольно много новых коллективов, продолжает Сергей Замыскин.
— Это будет харьковская группа Shklo — стиль «фьюжн», сочетание несочетаемого: пост-рок, авангардные, экспериментальные и индустриально-шумовые музыкальные проявления. Что и как ребята будут играть в этот день – знают только они сами, — улыбается Сергей Замыскин. – Также ожидается группа Heart Beat Brass Band. Ребята называют себя лучшими стрит-музыкантами во Вселенной. Описывать их стиль бесполезно: их музыку невозможно просто слушать – она заводит с первых тактов. А завершит этот день группа @Traktor (аттрактор) со своим лидером – одним из основателей и многолетним бас-гитаристом «Воплей Видоплясова» Александром Пипой. В какой-то момент ушел из «ВВ» и организовал свой коллектив. Мы споем с ним вместе, а что именно – огромный секрет. Но это будет очень интересный синтез классики и рок-панка.
Хедлайнером этого дня будет украинская рок-группа Sinoptik, играющая в стилях психоделический рок, стоунер-рок, альтернативный рок. 26 мая на финале конкурса The Global Battle Of the Bands в Берлине группа заняла первое место и получила звание «Лучшей новой группы мира». Sinoptik стала первой в истории Украины группой, занявшей первое место в этом конкурсе.
Рок-н-ролл и оркестрово-оперное шоу
28 сентября поклонников рок-н-ролла порадует Shakin' Guts, которая выступит на фестивальной сцене с авторской программой, включающей рокабилли, рок-н-ролл, ритм-энд-блюз, а также представит часть своего нового музыкального проекта «Сны о Джанго», посвященного легендарному французскому цыганскому джазовому гитаристу Джанго Рейнхардту.
Группа «4ayka» представит экстравагантный взрывной проект Fu-Gas – сочетание фри-джаза, джаз-роковой динамики с ориентальными саксофонного соло и новаторским электронным звучанием.
Также в этот день можно будет услышать оперные хиты в исполнении солистов Схid Opera и джазовых музыкантов – уникальный проект J.O.P. (Jazz Opera Project).
В начале субботнего вечера 29 сентября участники фестиваля почтят память жертв Бабьего Яра пронзительной еврейской музыкой в исполнении Kharkiv Klezmer Band и минутой молчания.
А потом на «Cxid Opera Просто Неба Stage» впервые состоится уникальное оркестрово-оперное шоу с участием симфонического оркестра, солистов и хора Cxid Opera. Оперные и симфонические хиты прозвучат в неожиданном формате интерактивного костюмированного шоу, в котором зрители смогут принять непосредственное участие. Также будет представлена программа традиционного осеннего оперного фестиваля с участием звезд оперы и балета, который стартует уже в начале октября в большом зале Cxid Opera.
— С 1 октября мы начинаем показы спектаклей в рамках ассоциации оперных театров, которую в этом году возглавляет наш оперный. Есть договоренности с оперными театрами Украины, которые, в свою очередь, в рамках творческого обмена артистами, солистами, дирижерами будут участвовать в фестивале Cxid Opera, — рассказывает Олег Орищенко. — Это полюбившиеся харьковчанам солисты балета Национальной оперы Киева Катерина Кухар и Александр Стоянов. Это известный на весь мир бас Анатолий Кочерга, народный артист и дирижер Национальной оперы Николай Дядюра и другие.
Кроме того, 29 сентября выступят: коллектив Zoredana, который открывает совершенно новые грани звучания традиционной украинской бандуры; «аутентичные хипстеры» Лаdа и Far-By, в уникальной подаче которых украинская музыка звучит совершенно неожиданно. Завершит фестиваль Схid Opera Ensemble – 20 музыкантов из мира классики и пять джазменов, собравшихся вместе для реализации специального фестивального кроссовер-проекта «In C», включающего исполнение contemporary music, оркестровую импровизацию и большой джазово-симфонический Jam.