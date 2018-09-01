Педагогов Харьковщины изменения не пугают

До начала учебного года остались буквально считанные часы. Какие новации ожидают образовательную сферу в этом году и готова ли Харьковщина к старту «Новой украинской школы»?
Об этом рассказала директор Департамента науки и образования Харьковской областной государственной администрации Лариса Карпова.
«Сделано очень много, но еще больше предстоит сделать»
— Лариса Георгиевна, что же это такое – «Новая украинская школа»?
— 2018-2019-й учебный год — особенный, необычный и очень важный для нашего государства. На Всеукраинской педагогической конференции, состоявшейся 21 августа в Киеве, был дан старт образовательной реформе «Новая украинская школа». Суть ее обусловлена новым законом Украины, где главной целью определено качество образования и образовательной деятельности на всех уровнях: от дошкольного образования, начальной школы – до высшего. А качество образовательной деятельности – это и среда, в которой находится ученик, в том числе комфортность и безопасность в школе. Это возможность творческой реализации своих способностей. Это партнерское взаимодействие детей, учителей, родителей.
И с 1 сентября 2018 года реформа общего среднего образования «Новая украинская школа» стартует в школах Харьковщины: за парты сядут почти 27 тысяч первоклассников.
— Готова ли Харьковская область к внедрению новации? Что для этого сделано?
— На сегодняшний день во всех административно-территориальных единицах области для школ закуплена новая мебель, необходимое оборудование. В классных комнатах созданы зоны отдыха творчества, игры. В области – более трех тысяч учителей первых классов. Специальную подготовку прошли педагоги классов с русским языком обучения, ассистенты учителей школ общего среднего образования с инклюзивным и интегрированным обучением. До конца этого года еще более пяти тысяч учителей пройдут соответствующее обучение.
Сделано очень много, но еще больше предстоит сделать для того, чтобы детям было интересно учиться в школе.
У учителя есть право выбора обучающей программы
— Во время областного педагогического форума в Харькове глава ХОГА Юлия Светличная отметила, что сейчас в регионе есть финансовый, материально-технический и организационный фундамент для того, чтобы в дальнейшем школьники могли получать образование по самым высоким стандартам в соответствии с требованиями времени. Какие именно программы позволили обеспечить подготовку к «Новой украинской школе»?
— Для организации образовательного простора «Новой украинской школы» в 2018 году для учреждений общего среднего образования Харьковской области, имеющих начальную школу, из государственного бюджета выделена целевая субвенция на общую сумму 74,9 млн гривен. И эти средства направлены на закупку дидактических материалов, современной мебели, компьютерного оборудования, мультимедийного контента, приобретения трех инновационных обучающе-тренинговых классов для подготовки учителей начальной школы. С целью проведения разъяснительной работы среди родителей первоклашек подготовлены брошюры о «Новой украинской школе», где содержится информация об особенностях и преимуществах обучения учеников по новым государственным стандартам начального образования.
— Первый замминистра науки и образования Украины Владимир Ковтунец во время областного педагогического форума в Харькове отметил высокий уровень образования на Харьковщине и выразил надежду, что идеи «Новой украинской школы» будут наилучшим образом реализованы именно в нашем регионе. При этом он отметил, что программы, разработанные МОН для «Новой украинской школы», не являются единственно возможным вариантом. То есть будут приветствоваться и авторские методики, индивидуальный подход в обучающем процессе? Как это будет происходить?
— Для обучения учеников первых классов по новому учебному стандарту МОН Украины утверждены две модельные базовые обучающие программы. Кроме того, прошли экспертизу и рекомендованы министерством для использования в первом классе по выбору учителя еще восемь авторских программ. То есть сегодня каждый учитель, каждая школа могут самостоятельно выбирать, какой из этих десяти программ использовать. Все они были опробованы в пилотных проектах.
А результатом такой новации можно считать качество образовательной деятельности, которая является залогом качественного образования. А качественное образование – это качественная жизнь. Для достижения результатов необходима преемственность всех составляющих системы образования, координация действий между учреждениями дошкольного, внешкольного, общего среднего образования, а также между школами и учреждениями профессионального, довузовского и высшего образования.
— Когда можно ждать результатов? Когда первоклашки, которые сегодня сядут за парты , окончат школу и будут поступать в вузы, демонстрируя высокие баллы по ВНО, или гораздо раньше – через полгода, год?
— Результат мы можем увидеть, возможно, и через полгода. Главное – не сколько баллов они получат на ВНО, хотя это тоже очень важно, а насколько комфортно ребенку в школе – в том числе и психологически, – насколько безопасно, насколько он эмоционально удовлетворен, активен, заинтересован и может развивать свои способности, таланты… Вот что главное!
Размер надбавки за престижность увеличен
— Не исключено, что учителя, вдохновленные реформой, будут разрабатывать немало новых программ и подходов. Для этого необходимо вдохновение, призвание, но и финансовая мотивация тоже имеет значение. Председатель ХОГА Юлия Светличная во время областного педагогического форума пообещала, что будет установлен максимальный уровень поощрительных выплат для педагогов. О чем идет речь и какие возможности будут применяться для этого?
— Юлия Светличная ведет большую системную целенаправленную работу именно в сфере образования, уделяет очень много внимания этому вопросу.
Что касается оплаты труда педработников, то в 2018 году она осуществляется за счет двух источников финансирования. Во-первых, это средства образовательной субвенции из государственного бюджета местным бюджетам – педагогическим работникам учреждений общего среднего, профтехнического и высшего образования, которые преподают общеобразовательные предметы. Во-вторых, средства местных бюджетов, предназначенные для педагогических работников дошкольных, внешкольных и других учреждений образования.
В соответствии с действующим законодательством условиями оплаты труда педработников предусмотрены обязательные поощрительные выплаты – это надбавки за престижность и денежная помощь за добросовестный труд.
В 2018 году граничный размер надбавки за престижность педагогам увеличен с 20% до 30% должностного оклада. При этом он не может быть меньше 5% должностного оклада. Это большой шаг вперед, поскольку в прошлые годы были и один процент, и два, и три – максимум составлял 20%. Ежегодное денежное поощрение за добросовестный труд устанавливается в размере одного должностного оклада. Кроме того, за счет экономии средств образовательных субвенций и местных бюджетов педагогическим работникам может выплачиваться премия в соответствии с положениями о выплате премий и коллективными договорами.
— А какова сумма образовательной субвенции для Харьковщины?
— Общая сумма образовательной субвенции для Харьковской области составляет 3,2 миллиарда гривен. И доведенный объем образовательной субвенции для отдельных районных бюджетов области не обеспечивает в полной мере потребность в выплатах заработной платы и премий педагогам учреждений общего среднего образования в максимальном объеме. Поэтому Департамент науки и образования ХОГА направил в МОН Украины предложения относительно перераспределения объема субвенций на 2018 год из госбюджета в местные бюджетв.
Кроме того, на сегодняшний день не обеспечена в полном объеме потребность в средствах на выплату заработной платы педагогам учреждений образования, которые финансируются из местных бюджетов. Местными властями принимаются все необходимые меры, чтобы обеспечить выплаты, в том числе и поощрительные, в максимальном размере.
— Насколько большой на сегодняшний день дефицит средств? Какой суммы не хватает?
– Приблизительно 27 миллионов гривен…
— Можно ли сегодня назвать профессию педагога престижной?
— Это очень престижная профессия. Я уверена, что педагоги понимают и ощущают на себе все, что для них делается. И государство, и Министерство образования и науки, и облгосадминистрация, и местные органы самоуправления – все повернуты лицом к работникам образования. Сегодня мы не можем говорить о недостатке внимания к ним.
— Существует ли в школах дефицит специалистов? Не пугают ли педагогов изменения?
— На областном педагогическом форуме, который посетили многие молодые специалисты, мы все эти темы обсуждали. С уверенностью могу сказать: педагогов Харьковщины изменения не пугают. Мы справимся, мы сделаем все на самом высоком уровне...
В 207 школах области внедряется инклюзивное образование
— Лариса Георгиевна, еще одна новация, которая стартует в этом году – инклюзия. Для ее внедрения во всех районах области были подготовлены специальные ресурсные центры, ресурсные комнаты, чтобы детки с инвалидностью имели возможность посещать школу вместе со здоровыми ребятишками, социализироваться, специализироваться. Сколько таких детей в этом году пойдет в школу?
— Организация инклюзивного образования детей с инвалидностью – это одно из самых важных заданий. По информации местных органов образования, в этом году планируется организовать инклюзивное обучение в 207 учреждениях общего среднего образования для 531 ученика с разными заболеваниями в 383 классах. Это, кстати, почти вдвое больше, чем в прошлом году. Кроме того, функционирует один специальный класс для учеников с задержкой психологического развития – в школе №2 Балаклейского района. Также в 2018 году планируется создать 37 инклюзивных групп в учреждениях дошкольного образования для 68 детей.
Уже работают инклюзивные образовательные центры, ресурсные комнаты, медиатеки. Кроме того, есть у нас и созданный в 2018 году ресурсный центр по поддержке инклюзивного образования на базе Харьковской академии непрерывного образования, который включает семь штатных единиц. С 1 августа этого года он уже начал свою работу по методическому, аналитическому обеспечению деятельности ресурсных центров, которые созданы в области. Также он занимается повышением квалификации педагогов инклюзивно-ресурсных центров, которые будут работать в области с детьми с особыми потребностями.
— На Харковщине работают опорные школы, много ресурсных центров открывается не только в райцентрах, но и в сельских школах, куда нередко привозят детей из прилегающих сел. А созданы ли условия для подвоза деток с особыми потребностями?
— Мы над этим очень серьезно работаем. Например, в 2017-2018 годах бесплатным подвозом к школам и обратно было в целом обеспечено примерно 14 882 ученика и более 2000 педагогических работников. Все, кто нуждался в этой услуге, стопроцентно были ею обеспечены.
В перевозке по области задействованы 343 единицы транспорта. А в Харькове подвоз детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата до 124-й школы осуществляется двумя специализированными микроавтобусами городской службы «Инватакси». За средства районного бюджета было приобретен один автобус в Харьковском районе, где предусмотрено место для ребенка в инвалидной коляске. То есть, в принципе, мы решаем этот вопрос. Проблемы как таковой нет. Однако чтобы довести решение этого вопроса до конца, необходимо приобрести еще как минимум два таких автобуса — в Зачепиловский и Харьковский районы.