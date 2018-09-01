Педагогов Харьковщины изменения не пугают 1 сентября 2018 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

До начала учебного года остались буквально считанные часы. Какие новации ожидают образовательную сферу в этом году и готова ли Харьковщина к старту «Новой украинской школы»?